Разин о штрафах от КХЛ: «Больше миллиона потерял. Но приобрел неоценимый опыт»
Андрей Разин сообщил, что потратил больше миллиона рублей на оплату штрафов КХЛ.
– Я эмоциональный человек, свои эмоции никогда не стараюсь скрыть. Мне помогает, когда я их выплескиваю, потом я нормально себя чувствую. Кто‑то в себе держит, и дома, наверное, кричат.
Я раньше был жестче по отношению к лентяям, которые не на 100% выкладывались на играх и тренировках.
– Не подсчитывали, сколько вы потратили на оплату штрафов?
– Больше миллиона потерял, но думаю, что приобрел намного больше. Опыт неоценимый за такие деньги, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.
Разин о 300 тысячах рублей штрафа за обсуждение судейства: «Деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, они пойдут на развитие нашего хоккея!»
Взял бы частями, но лучше сразу.