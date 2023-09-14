Разин о штрафах от КХЛ: «Больше миллиона потерял. Но приобрел неоценимый опыт»

Теги Металлург Мг судьи КХЛ Андрей Разин Матч ТВ деньги Хоккей

Андрей Разин сообщил, что потратил больше миллиона рублей на оплату штрафов КХЛ.

– Я эмоциональный человек, свои эмоции никогда не стараюсь скрыть. Мне помогает, когда я их выплескиваю, потом я нормально себя чувствую. Кто‑то в себе держит, и дома, наверное, кричат.

Я раньше был жестче по отношению к лентяям, которые не на 100% выкладывались на играх и тренировках.

– Не подсчитывали, сколько вы потратили на оплату штрафов?

– Больше миллиона потерял, но думаю, что приобрел намного больше. Опыт неоценимый за такие деньги, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

Разин о 300 тысячах рублей штрафа за обсуждение судейства: «Деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, они пойдут на развитие нашего хоккея!»

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3 комментария

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Machine Head
Жизненный опыт дороже денег , так всегда было и будет. Разин красавчик .
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Назар Игорь
Срочно меняю свой жизненный опыт на деньги, миллион устроит.
Взял бы частями, но лучше сразу.
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Stan91_AVS
Красавчик есть же!
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