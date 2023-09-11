Разин – журналисту после 2:1 с «Салаватом»: «Да, был брак, но вы тоже ошибки в статьях допускаете. Когда молодым доверяешь – это их окрыляет»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Никита Гребенкин Хоккей

Андрей Разин поделился мыслями после победы над «Салаватом Юлаевым».

«Металлург» победил уфимский клуб (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошее начало в первом периоде. Где-то проигрывали, но забили. Потом играли лучше было много моментов.

К сожалению, не забили, пропустили контратаку. Далее действовали дисциплинированно, строго. Нас с победой.  

– Было ли задание играть активно в начале или это часть философии вашей?  

– Такого акцента не было. Ребята хорошо использовали свои моменты хорошо играли вратари.

Сегодня и «Салават» играл активно в свою игру. Обе команды старались играть агрессивно. Действительно, вторую шайбу забили, когда пошли в давление.  

– Пятая игра через день у вас. У вас много молодых. Как удается привить им уверенную игру?  

– Когда есть доверие, особенно к молодым, это их окрыляет. И тренировочный процесс – все от него.  

Никиту Гребенкина в прошлом матче посадили, сегодня он забил. Так и планировали?  

– Я, конечно, не думал, что его посажу и он злой выйдет. Были тогда причины. Сегодня я рад за него.  

– Как оцените лед?

– Я в прошлый раз говорил, когда было лето. Тогда всегда лед плохого качества из-за жары. Сейчас погода нормализовалась. Лед был нормального качества.

– С чем связано большое количество брака?

– Да, был брак. Вы тоже иногда в статьях допускаете ошибки, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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2 комментария

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Bogdan
Спасибо большое, что мы больше не видим этой убогой игры Воробьева
+5
0
+5
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Марат Валеев
Салавт сегодня был просто мертвым
0
0
0
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