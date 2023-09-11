Разин – журналисту после 2:1 с «Салаватом»: «Да, был брак, но вы тоже ошибки в статьях допускаете. Когда молодым доверяешь – это их окрыляет»
Андрей Разин поделился мыслями после победы над «Салаватом Юлаевым».
«Металлург» победил уфимский клуб (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошее начало в первом периоде. Где-то проигрывали, но забили. Потом играли лучше было много моментов.
К сожалению, не забили, пропустили контратаку. Далее действовали дисциплинированно, строго. Нас с победой.
– Было ли задание играть активно в начале или это часть философии вашей?
– Такого акцента не было. Ребята хорошо использовали свои моменты хорошо играли вратари.
Сегодня и «Салават» играл активно в свою игру. Обе команды старались играть агрессивно. Действительно, вторую шайбу забили, когда пошли в давление.
– Пятая игра через день у вас. У вас много молодых. Как удается привить им уверенную игру?
– Когда есть доверие, особенно к молодым, это их окрыляет. И тренировочный процесс – все от него.
– Никиту Гребенкина в прошлом матче посадили, сегодня он забил. Так и планировали?
– Я, конечно, не думал, что его посажу и он злой выйдет. Были тогда причины. Сегодня я рад за него.
– Как оцените лед?
– Я в прошлый раз говорил, когда было лето. Тогда всегда лед плохого качества из-за жары. Сейчас погода нормализовалась. Лед был нормального качества.
– С чем связано большое количество брака?
– Да, был брак. Вы тоже иногда в статьях допускаете ошибки, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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