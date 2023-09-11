Разин – журналисту после 2:1 с «Салаватом»: «Да, был брак, но вы тоже ошибки в статьях допускаете. Когда молодым доверяешь – это их окрыляет»

Андрей Разин поделился мыслями после победы над «Салаватом Юлаевым».

«Металлург» победил уфимский клуб (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Хорошее начало в первом периоде. Где-то проигрывали, но забили. Потом играли лучше было много моментов.

К сожалению, не забили, пропустили контратаку. Далее действовали дисциплинированно, строго. Нас с победой.

– Было ли задание играть активно в начале или это часть философии вашей?

– Такого акцента не было. Ребята хорошо использовали свои моменты хорошо играли вратари.

Сегодня и « » играл активно в свою игру. Обе команды старались играть агрессивно. Действительно, вторую шайбу забили, когда пошли в давление.

– Пятая игра через день у вас. У вас много молодых. Как удается привить им уверенную игру?

– Когда есть доверие, особенно к молодым, это их окрыляет. И тренировочный процесс – все от него.

– в прошлом матче посадили, сегодня он забил. Так и планировали?

– Я, конечно, не думал, что его посажу и он злой выйдет. Были тогда причины. Сегодня я рад за него.

– Как оцените лед?

– Я в прошлый раз говорил, когда было лето. Тогда всегда лед плохого качества из-за жары. Сейчас погода нормализовалась. Лед был нормального качества.

– С чем связано большое количество брака?

– Да, был брак. Вы тоже иногда в статьях допускаете ошибки, – сказал главный тренер « » .