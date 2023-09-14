«Металлург» выиграл 5-й матч подряд. Команда Разина идет на 1-м месте на Востоке

Теги Металлург Мг Лада КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Ладу» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ

Ранее клуб победил ЦСКА (4:2), московское «Динамо» (5:3), «Витязь» (4:3) и «Салават Юлаев» (2:1).

«Металлург» набрал очки во всех шести играх со старта сезона. В первом матче команда проиграла «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме.

На данный момент клуб занимает первое место в таблице Востока, набрав 11 очков.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерка Боров Сухачев
Воробьев что с лицом?Представили лицо шарлатана ?)
ММГ красавчики топим по всем фронтам,только вперёд!!!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Магнита не только лидер Востока, а всего КХЛ!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alikanna2007@gmail.com
Ответ Валерка Боров Сухачев
Воробьев что с лицом?Представили лицо шарлатана ?) ММГ красавчики топим по всем фронтам,только вперёд!!!
Ждали Разина,пришёл. Ждём характера и успеха. Не прогибаться, Андрей! Верим!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arthas_p
Ответ Валерий Сергеевич
Магнита не только лидер Востока, а всего КХЛ!
Магнитогорск вперед!)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urec18@mail.ru
в прошлом сезоне тоже на первой строчке шли и что дальше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alklimov2018
Неожиданно. Думал, через пару месяцев только обозначится. Плюс Минск. Хотя, лидеры прошлого сезона еще не вкатились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Danny Vigneault
Ответ urec18@mail.ru
в прошлом сезоне тоже на первой строчке шли и что дальше
Да хоть на последнем. Главное, что пучеглаза нет. Магнитогорский хоккей почти очистился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий