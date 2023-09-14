«Металлург» выиграл 5-й матч подряд. Команда Разина идет на 1-м месте на Востоке
«Металлург» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Ладу» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ
Ранее клуб победил ЦСКА (4:2), московское «Динамо» (5:3), «Витязь» (4:3) и «Салават Юлаев» (2:1).
«Металлург» набрал очки во всех шести играх со старта сезона. В первом матче команда проиграла «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме.
На данный момент клуб занимает первое место в таблице Востока, набрав 11 очков.
ММГ красавчики топим по всем фронтам,только вперёд!!!