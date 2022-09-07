Разин о 300 тысячах рублей штрафа за обсуждение судейства: «Деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, они пойдут на развитие нашего хоккея!»

Теги Северсталь судьи КХЛ Андрей Разин Алексей Анисимов судья деньги Хоккей

Андрей Разин высказался о штрафе в 300 тысяч рублей за обсуждение судейства. 

Главный тренер «Северстали» выложил в телеграм-канал письмо от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, в котором сообщается о штрафе в размере 300 тысяч рублей за «публичные комментарии относительно судейства» матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4). 

Разин на пресс-конференции заявил следующее: «Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра – отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают – я сейчас про всех – немножко нехорошо получается».

«Основная мысль: забыли, проглотили, едем дальше!!!

Деньги вычтут у меня из зарплаты. Надеюсь, что они пойдут на развитие нашего хоккея!!!» – написал тренер в следующей публикации. 

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