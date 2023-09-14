Разин об игре с «Ладой»: «Первый матч дома – ребята хотели выложиться. Поэтому был такой сумбурчик. Заслуженно победили»

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Лады» (3:2 ОТ).

«Приятно начинать играть наконец-то дома. Был хороший старт, все правильно делали, забивали. Во втором периоде немного расслабились, дали сопернику почувствовать игру. Плюс Подъяпольский хорошо действовал в ключевых моментах.

В третьем периоде пропустили ненужный гол, хоть и играли хорошо. В любом случае победа есть победа. Отдали очко землякам. Думаю, зрителям понравилась игра.

Это первый матч – ребята хотели выложиться. Поэтому был такой сумбурчик. Все выкладывались по полной программе и заслуженно победили.

? Он планировался как 13-й нападающий. Я старался, чтобы он вышел на свежести и сыграл. Были моменты, когда я называл его, но ребята переигрывали смену, и он опять сидел. В третьем периоде он уже играл больше. Мы так планировали. В следующем матче он сыграет не как 13-й нападающий», – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

«Металлург» выиграл 5-й матч подряд. Команда Разина идет на 1-м месте на Востоке