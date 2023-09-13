Мартемьянов о словах Прохоркина про откат «Амура»: «Мне по барабану, кто что говорит. Мы добились желаемого результата»

Андрей Мартемьянов оценил слова Николая Прохоркина о стиле игры «Амура».

Дальневосточники одержали победу со счетом 2:1 в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата .

– Хотел бы отметить игру обоих вратарей. Очень сильно сыграли.

Осадок остался от нашего большинства, но меньшинство не дало сопернику создать моменты. Матч был равный, эмоции кипели.

Доволен результатом и тем, что возвращаемся домой. 50 процентов очков на выезде – это неплохо.

Больше концентрировался на игре своей команды. У « » с прошлого сезона осталась агрессия в атаке. Желаю вернуться в строй Тревору Мерфи, с которым работали вместе.

Молодежь крепчает, которая начинала год назад. Акцентировали внимание на то, что в обороне парни молодые. Прессинг нам удавался.

– говорит, что «Амур» играл в откат.

– Мне по барабану, кто что говорит.

Мы добились желаемого результата. Нас не отрезали. В средней зоне играли по заданию, – сказал главный тренер «Амура» .

Прохоркин о поражении: «Амур» играет по схеме 0-5 – просто откат! «Сибирь» потеряла очко. Сложно играть в атаку, когда соперник стоит – и ничего ему не нужно»