Мартемьянов о словах Прохоркина про откат «Амура»: «Мне по барабану, кто что говорит. Мы добились желаемого результата»
Андрей Мартемьянов оценил слова Николая Прохоркина о стиле игры «Амура».
Дальневосточники одержали победу со счетом 2:1 в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хотел бы отметить игру обоих вратарей. Очень сильно сыграли.
Осадок остался от нашего большинства, но меньшинство не дало сопернику создать моменты. Матч был равный, эмоции кипели.
Доволен результатом и тем, что возвращаемся домой. 50 процентов очков на выезде – это неплохо.
Больше концентрировался на игре своей команды. У «Сибири» с прошлого сезона осталась агрессия в атаке. Желаю вернуться в строй Тревору Мерфи, с которым работали вместе.
Молодежь крепчает, которая начинала год назад. Акцентировали внимание на то, что в обороне парни молодые. Прессинг нам удавался.
– Николай Прохоркин говорит, что «Амур» играл в откат.
– Мне по барабану, кто что говорит.
Мы добились желаемого результата. Нас не отрезали. В средней зоне играли по заданию, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Прохоркин о поражении: «Амур» играет по схеме 0-5 – просто откат! «Сибирь» потеряла очко. Сложно играть в атаку, когда соперник стоит – и ничего ему не нужно»
С победой!