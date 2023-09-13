«Сибирь» забила 2 гола в 3 матчах на новой арене. Сегодня проиграли «Амуру» Мартемьянова, у команды Немировски ни одной победы в основное время

«Сибирь» проиграла три из пяти матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:2 Б), который возглавляет экс-тренер новосибирцев , по буллитам в игре Фонбет чемпионата .

« » провела третий матч на новой арене – проиграла два из них и забила в общей сложности два гола.

Команда обыграла «Барыс» (1:0 Б), а также уступила «Автомобилисту» (1:6).

В пяти матчах текущего сезона «Сибирь» набрала пять очков при разнице голов 9:14, но при этом ни разу не победила в основное время – две победы были одержаны за пределами основного времени.