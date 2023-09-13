Прохоркин о поражении: «Амур» играет по схеме 0-5 – просто откат! «Сибирь» потеряла очко. Сложно играть в атаку, когда соперник стоит – и ничего ему не нужно»

Теги Сибирь Амур Автомобилист КХЛ Барыс Николай Прохоркин Хоккей

Николай Прохоркин упрекнул «Амур» в оборонительном хоккее.

«Сибирь» проиграла 1:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Что касается атакующего хоккея, в который хочет играть «Сибирь», то посмотрите, как играет «Амур» – по схеме 0-5. Просто в откат!

«Автомобилист» забросил пару шайб и встал в средней зоне, играли в откат. Сложно играть в атакующий хоккей, когда соперник встал, и ему больше ничего не нужно.

Да и с «Барысом» в целом тоже самое, отсюда и 0:0: мы забрасываем, а они выбрасывают. Приедет команда, которая более-менее хочет играть в хоккей, тогда и у нас будут развязаны руки.

Лед был неважный в первой игре, но сейчас все немного лучше, шайба намного меньше скачет.

Всё пройдет, все притремся друг к другу и к этому быстрому хоккею. В прошлом сезоне была другая команда, которая 0-5 закрывалась, как «Амур».

Нужно перестроиться на то, что приняли и побежали вперед.

Мы очко скорее потеряли. «Амур» встал во втором периоде и просто отбрасывался, а мы атаковали. У нас было большинство», – сказал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин, забросивший шайбу в этом матче.

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8 комментариев

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Bartez1986
не зря Прохоркин под началом Йозе поработал. Учебник по отмазкам до корки перечитал
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6nvxsmnxx8
Пособие Романа Борисовича. Не уточнил что ноги не бегут и календарь тяжелый на старте.
+6
-1
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Vadoniy
- Иди на ринг!
- Не пойду, он дерётся!
+4
-1
+3
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amurseff03
Счёт на табло
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R1gasha
Стыдно за слова игрока, чьей команде я симпатизирую.
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Олег
Ответ Bartez1986
не зря Прохоркин под началом Йозе поработал. Учебник по отмазкам до корки перечитал
Согласен 😉👍
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Vladimir Riazanov
Николай Николаевич, вроде взрослый мужик, что за детские отмазки, они играют не так как я хочу, или как нам надо, вполне команда Мартемьянова заслужила победу, взглянув на последние игры могу только нескольких похвалить за отверженность к игре, пацаны стараются а другие выезжают, обидно
+1
0
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