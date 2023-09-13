Прохоркин о поражении: «Амур» играет по схеме 0-5 – просто откат! «Сибирь» потеряла очко. Сложно играть в атаку, когда соперник стоит – и ничего ему не нужно»

Николай Прохоркин упрекнул «Амур» в оборонительном хоккее.

«Сибирь» проиграла 1:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

«Что касается атакующего хоккея, в который хочет играть « », то посмотрите, как играет « » – по схеме 0-5. Просто в откат!

« » забросил пару шайб и встал в средней зоне, играли в откат. Сложно играть в атакующий хоккей, когда соперник встал, и ему больше ничего не нужно.

Да и с « » в целом тоже самое, отсюда и 0:0: мы забрасываем, а они выбрасывают. Приедет команда, которая более-менее хочет играть в хоккей, тогда и у нас будут развязаны руки.

Лед был неважный в первой игре, но сейчас все немного лучше, шайба намного меньше скачет.

Всё пройдет, все притремся друг к другу и к этому быстрому хоккею. В прошлом сезоне была другая команда, которая 0-5 закрывалась, как «Амур».

Нужно перестроиться на то, что приняли и побежали вперед.

Мы очко скорее потеряли. « » встал во втором периоде и просто отбрасывался, а мы атаковали. У нас было большинство», – сказал нападающий «Сибири» , забросивший шайбу в этом матче.