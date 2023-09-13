Биссоннетт о Бэбкоке: «Хватит вызывать парней в тренерскую и допрашивать их с телефонами в режиме трансляции. Засуньте его заявление ему в задницу»

Пол Биссонетт раскритиковал заявление Майка Бэбкока по ситуации в «Коламбусе» .

Ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что хотел получить информацию из телефонов хоккеистов « ».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.

«Скажите Бэбсу, чтобы прекратил нести чушь. Хватит вызывать парней в тренерскую, просить их включить телефоны в режим трансляции и допрашивать их.

Многие игроки подтвердили это. Что-нибудь поумнее, Бэбс. Засуньте его заявление ему в задницу», – написал Биссоннетт в соцсети.

НХЛ о Бэбкоке: «Сообщение Биссоннетта не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу. Никто не считает его просьбы неуместными»