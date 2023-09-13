Биссоннетт о Бэбкоке: «Хватит вызывать парней в тренерскую и допрашивать их с телефонами в режиме трансляции. Засуньте его заявление ему в задницу»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

Пол Биссонетт раскритиковал заявление Майка Бэбкока по ситуации в «Коламбусе» .

Ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото. 

«Скажите Бэбсу, чтобы прекратил нести чушь. Хватит вызывать парней в тренерскую, просить их включить телефоны в режим трансляции и допрашивать их.

Многие игроки подтвердили это. Что-нибудь поумнее, Бэбс. Засуньте его заявление ему в задницу», – написал Биссоннетт в соцсети. 

НХЛ о Бэбкоке: «Сообщение Биссоннетта не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу. Никто не считает его просьбы неуместными»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Ничего не понятно, но очень интересно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел павел
история с Остоном в Торонто. судя по всему. ничему не научила.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Бссоннет слишком ЧСВ какой-то , что игрок был мусор что комментарии его такие же ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksat Begaliev
Вроде у Бэбкока было время подумать и переосмыслить свои методы руководства командами, но видать некоторые люди не меняются.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Хрень какая-то. Но в любом случае, не лучший вариант для начала сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan91_AVS
Майк Коммодор вроде тоже в своё время "бочку катил" на Быбкока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Prb42
Что-то попахивает обычным хейтом.
Вон и Годро сказал, что все норм и ни от кого в команде не слышал, что им не комфортно.

https://www.sportsnet.ca/nhl/article/blue-jackets-johnny-gaudreau-describes-photo-sharing-with-mike-babcock/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий