Биссоннетт о Бэбкоке: «Хватит вызывать парней в тренерскую и допрашивать их с телефонами в режиме трансляции. Засуньте его заявление ему в задницу»
Пол Биссонетт раскритиковал заявление Майка Бэбкока по ситуации в «Коламбусе» .
Ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».
Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.
Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.
«Скажите Бэбсу, чтобы прекратил нести чушь. Хватит вызывать парней в тренерскую, просить их включить телефоны в режим трансляции и допрашивать их.
Многие игроки подтвердили это. Что-нибудь поумнее, Бэбс. Засуньте его заявление ему в задницу», – написал Биссоннетт в соцсети.
НХЛ о Бэбкоке: «Сообщение Биссоннетта не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу. Никто не считает его просьбы неуместными»
Вон и Годро сказал, что все норм и ни от кого в команде не слышал, что им не комфортно.
https://www.sportsnet.ca/nhl/article/blue-jackets-johnny-gaudreau-describes-photo-sharing-with-mike-babcock/