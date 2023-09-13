Дженнер о Бэбкоке: «Я был рад показать ему фото семьи, он сделал то же самое. То, что это так раздули, очень сильно разочаровало»

Капитан «Коламбуса» Бун Дженнер высказался об обвинениях в адрес Майка Бэбкока.

В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и , прозвучала информация о том, что хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

«Когда мы встречались с Бэбсом, он спрашивал меня откуда я, интересовался моей семьей и предстоящей свадьбой. Говорили и о хоккейных моментах.

Потом он спросил, есть ли у меня фотографии моей семьи, и я был рад показать их ему. Он сделал то же самое, показав мне фото своей семьи.

Я думаю, что это была замечательная первая встреча и хороший способ начать выстраивать отношения. То, что это так раздули, очень сильно разочаровало», – сказал .

Бэбкок назвал грубым искажением информацию Биссоннетта и Уитни: «Я попросил игроков «Коламбуса» поделиться семейными фотографиями, чтобы узнать их. Ничего особенного»