«Коламбус» начал изучать обвинения в адрес Бэбкока. Тренер хотел посмотреть фотографии в телефонах игроков, чтобы узнать их вне льда
Коламбус начал расследование инцидента против своего главного тренера.
В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».
Напомним, что Бэбкок в межсезонье возглавил «Блю Джекетс».
В частности, специалист попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.
Журналист Аарон Потрцлайн, которые рассказывает о событиях вокруг «Коламбуса», сообщил, что клуб знает про обвинения в адрес тренера и изучает их.
Майк Бэбкок и нападающий Бун Дженнер на данный момент не доступны для комментариев, как отметил репортер.
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