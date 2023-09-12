«Коламбус» начал изучать обвинения в адрес Бэбкока. Тренер хотел посмотреть фотографии в телефонах игроков, чтобы узнать их вне льда

Коламбус начал расследование инцидента против своего главного тренера.

В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и , прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов « ».

Напомним, что Бэбкок в межсезонье возглавил «Блю Джекетс».

В частности, специалист попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Журналист Аарон Потрцлайн, которые рассказывает о событиях вокруг «Коламбуса», сообщил, что клуб знает про обвинения в адрес тренера и изучает их.

и нападающий Бун Дженнер на данный момент не доступны для комментариев, как отметил репортер.