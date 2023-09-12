«Коламбус» начал изучать обвинения в адрес Бэбкока. Тренер хотел посмотреть фотографии в телефонах игроков, чтобы узнать их вне льда

Теги Коламбус Райан Уитни Майк Бэбкок НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

Коламбус начал расследование инцидента против своего главного тренера.

В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Напомним, что Бэбкок в межсезонье возглавил «Блю Джекетс».

В частности, специалист попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Журналист Аарон Потрцлайн, которые рассказывает о событиях вокруг «Коламбуса», сообщил, что клуб знает про обвинения в адрес тренера и изучает их.

Майк Бэбкок и нападающий Бун Дженнер на данный момент не доступны для комментариев, как отметил репортер.

3 комментария

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JacketsBench
Назначить не успели, уже какая-то фигня началась
+4
0
+4
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hhlg
Ждём скрытые камеры в душевой, АХАХ)
0
0
0
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Макс Смирнов
А просто посмотреть соц сети игроков никак ?
0
0
0
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