НХЛ о Бэбкоке: «Сообщение Биссоннетта не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу. Никто не считает его просьбы неуместными»

НХЛ не видит проблемы в ситуации с Бэбкоком и фото семей игроков «Коламбуса».

В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что хотел получить информацию из телефонов хоккеистов « ».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.

«Мы связались с клубом. Я знаю, что Ассоциация игроков связывалась напрямую с хоккеистами. То, что сообщил Пол Биссонетт, – или, по крайней мере, его характеристика того, что произошло, – не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу.

Никто из них не считает, что эти просьбы показать фото были неуместными или неприемлемыми.

На данный момент это то, что мы знаем. Считает ли НХЛ, что эта ситуация не является проблемой? На данный момент да», – сказал вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.