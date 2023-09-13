НХЛ о Бэбкоке: «Сообщение Биссоннетта не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу. Никто не считает его просьбы неуместными»

Теги Коламбус Билл Дэйли Майк Бэбкок НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

НХЛ не видит проблемы в ситуации с Бэбкоком и фото семей игроков «Коламбуса».

В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото. 

«Мы связались с клубом. Я знаю, что Ассоциация игроков связывалась напрямую с хоккеистами. То, что сообщил Пол Биссонетт, – или, по крайней мере, его характеристика того, что произошло, – не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу.

Никто из них не считает, что эти просьбы показать фото были неуместными или неприемлемыми.

На данный момент это то, что мы знаем. Считает ли НХЛ, что эта ситуация не является проблемой? На данный момент да», – сказал вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.

 

 

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4 комментария

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Михаил Опякин
Совсем заняться не куем
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ilya1809
Ответ ottomann
То есть фотки семьи (здоровой,полноценной) показывать уже нельзя? Вот если бы там были фото чл*ов, и ещё черных видимо бы одобрили единогласно такой подход((( дааа
Да нет, в целом говоря о том что показывать что личное это дело личное, и не должно быть "заставлялкой".
Не важно что к тебя просят(приказывают) показать.Вопрос тебя заставили ли? или ты норм к этому отнесся и показал сам.
В данном случае, профсоюз связался с другими игроками и те сказал что он попросил посмотреть фотки семьи, и они сами показали, так как посчитали нормальной бытовой ситуацией. Важно что профсоюз начал проверять имела ли место быть ситуация и какой контекст она несла.Это важно.Нельзя делить ситауции петя дурак из за этого его телефон или его личные вещи можно смотреть и досматривать.Или Петя член показал это норм, а семья не норма
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