Бэбкок назвал грубым искажением информацию Биссоннетта и Уитни: «Я попросил игроков «Коламбуса» поделиться семейными фотографиями, чтобы узнать их. Ничего особенного»

Теги Коламбус Райан Уитни Майк Бэбкок НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

Майк Бэбкок назвал оскорбительной информацию из подкаста Spittin’ Chiclets.

В подкасте Spittin’ Chiclets, которые ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса». Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми они являются за пределами льда.

Бэбкок выступил со следующим заявлением:

«Во время встречи с хоккеистами и персоналом я попросил их поделиться семейными фотографиями из их телефонов, чтобы лучше узнать их. Ничего особенного в этом не было.

То, как это преподнесли в подкасте Spittin’ Chiclets, является грубым искажением этих встреч и крайне оскорбительным.

Такие встречи очень важны и полезны не только для меня, но и для наших игроков и персонала.

Преподносить их таким образом – безответственно и совершенно ложно», – сказал главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок.

4 комментария

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Михаил Опякин
Хоум видео хорошо не попросил
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marshal .masha
А зачем вообще лезть в личную жизнь?
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alklimov2018
А в этой свободной стране "вконтакте" разве нету?:)
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Jeff Lebowski
Ответ Михаил Опякин
Хоум видео хорошо не попросил
Есть другая информация.
0
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