Кадейкин о словах Ротенберга про трудную поездку СКА: «У всех непростой календарь, надо с этим справляться. Сейчас нам нечем быть довольными»

Александр Кадейкин не стал списывать проблемы СКА на сложный календарь.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил « » (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Поражение стало 3-м подряд.

«Слова Ротенберга о постоянных переездах? Все в одинаковых условиях, у всех непростой календарь. Начало сезона, все находятся в непривычном ритме, потому что на предсезонке все равно так не наиграть. Надо с этим справляться.

Первый домашний матч за СКА после возвращения? Хотелось бы выигрывать, приносить больше пользы команде. Пока не у всех идет игра. Нужно быстрее искать и свою игру, и командное взаимодействие. Сегодня были хорошие моменты, но всегда хочется большего.

Нельзя быть довольным после трех поражений подряд. Нам нечем быть довольными», – сказал форвард СКА.

Ротенберг о 0:3 от «Спартака»: «Поездка наложилась – четыре выездные игры. У СКА такого не было в прошлом сезоне. Мы будем сильнее»

Ротенберг о поражении 0:3: «Спартак» был свежее – такой у СКА календарь. Четыре игры на выезде с перелетами. Этот эффект виден и у других команд»