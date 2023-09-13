Кадейкин о словах Ротенберга про трудную поездку СКА: «У всех непростой календарь, надо с этим справляться. Сейчас нам нечем быть довольными»
Александр Кадейкин не стал списывать проблемы СКА на сложный календарь.
Клуб из Санкт-Петербурга уступил «Спартаку» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Поражение стало 3-м подряд.
«Слова Ротенберга о постоянных переездах? Все в одинаковых условиях, у всех непростой календарь. Начало сезона, все находятся в непривычном ритме, потому что на предсезонке все равно так не наиграть. Надо с этим справляться.
Первый домашний матч за СКА после возвращения? Хотелось бы выигрывать, приносить больше пользы команде. Пока не у всех идет игра. Нужно быстрее искать и свою игру, и командное взаимодействие. Сегодня были хорошие моменты, но всегда хочется большего.
Нельзя быть довольным после трех поражений подряд. Нам нечем быть довольными», – сказал форвард СКА.
Ротенберг о 0:3 от «Спартака»: «Поездка наложилась – четыре выездные игры. У СКА такого не было в прошлом сезоне. Мы будем сильнее»
Ротенберг о поражении 0:3: «Спартак» был свежее – такой у СКА календарь. Четыре игры на выезде с перелетами. Этот эффект виден и у других команд»
Может СКА заявится в НХЛ (Ночную Хоккейную Лигу) там график по проще и лед всегда шикарен, но боюсь там тоже будет сложно, есть один игрок который за матч спокойно кладет сопернику до 7 шайб.