Кадейкин о словах Ротенберга про трудную поездку СКА: «У всех непростой календарь, надо с этим справляться. Сейчас нам нечем быть довольными»

Теги СКА Спартак КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг календарь Чемпионат.com Хоккей

Александр Кадейкин не стал списывать проблемы СКА на сложный календарь.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил «Спартаку» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Поражение стало 3-м подряд. 

«Слова Ротенберга о постоянных переездах? Все в одинаковых условиях, у всех непростой календарь. Начало сезона, все находятся в непривычном ритме, потому что на предсезонке все равно так не наиграть. Надо с этим справляться.

Первый домашний матч за СКА после возвращения? Хотелось бы выигрывать, приносить больше пользы команде. Пока не у всех идет игра. Нужно быстрее искать и свою игру, и командное взаимодействие. Сегодня были хорошие моменты, но всегда хочется большего.

Нельзя быть довольным после трех поражений подряд. Нам нечем быть довольными», – сказал форвард СКА. 

Ротенберг о 0:3 от «Спартака»: «Поездка наложилась – четыре выездные игры. У СКА такого не было в прошлом сезоне. Мы будем сильнее»

Ротенберг о поражении 0:3: «Спартак» был свежее – такой у СКА календарь. Четыре игры на выезде с перелетами. Этот эффект виден и у других команд»

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5 комментариев

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ottomann
Зато большинство болельщиков России очень даже довольны)
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Art Kalistratov
У СКА новая команда считай, надо сбегаться, сыграться
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ftw2002@yandex.ru
Зря ты Саша не соглашаешься с мнением супертренера, так можно и в глубокий запас попасть, осторожнее нужно выбирать выражения, лучше поддакивать и восхвалять, как все делают и место в основе гарантировано.
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endrioo
Как в NHL люди играют, уму не постижимо.
Может СКА заявится в НХЛ (Ночную Хоккейную Лигу) там график по проще и лед всегда шикарен, но боюсь там тоже будет сложно, есть один игрок который за матч спокойно кладет сопернику до 7 шайб.
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shafigullin.manufacture
Ну все. В Ладу его на Попугаева!
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