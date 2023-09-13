Ротенберг – болельщикам СКА: «Проходим через тяжелый период, но мы вместе, и мы победим. Нужно выйти на максимальные кондиции к плей-офф»

Роман Ротенберг обратился к болельщикам СКА после поражения от «Спартака» (0:3).

– Сегодня 12 тысяч пришли и увидели третье подряд поражение . Что скажете им?

– Ждем всех зрителей на следующем матче. Да, мы проходим через тяжелый период, но мы вместе, и мы победим. Вместе проигрываем и вместе побеждаем. Будем работать. С такими болельщиками в следующем матче выйдем и будем вырывать победу любой ценой.

Нам нужно набирать обороты по ходу сезона, чтобы выйти на максимальные кондиции к плей-офф. Конечно, стоит задача выиграть каждую встречу. Мы защищаем титул обладателя Кубка Континента. Будем биться за него всеми силами, чтобы каждую серию плей-офф начинать дома. Будем к этому стремиться.

У нас отличный коллектив. Да, в команде много новичков. Сегодня вошли ребята, которые с нами еще не играли из-за травм. При этом они сразу бьются – ловит шайбу лицом. Это пример самоотверженной игры для каждого нашего хоккеиста. Если брать пример с Захара, то у нас все получится, – сказал главный тренер СКА.

У СКА худший старт за 15 лет. Три поражения в основное время