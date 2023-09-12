Ротенберг о 0:3 от «Спартака»: «Поездка наложилась – четыре выездные игры. У СКА такого не было в прошлом сезоне. Мы будем сильнее»

Роман Ротенберг высказался о причинах поражения от «Спартака».

СКА уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата . Это третье поражение подряд для питерцев.

– Не удалось порадовать болельщиков. Почему?

– Тяжело пока. Многие ребята вернулись после длительных травм. Первая игра для многих ребят.

Пошли на риск – взяли их в состав, чтобы они набирали игровую форму. У нас длинный сезон. Конечно, сейчас все это разберем, разберем ошибки.

Конечно, нужно выиграть следующую игру. Поздравляю соперника с победой. Мы будем сильнее. Есть над чем работать.

– В третьем периоде команду было просто не узнать. Почему так нельзя было играть в первом и втором периодах?

– Много факторов. Где-то поездка наложилась – четыре выездные игры. У нас такого не было в прошлом сезоне. Где-то нам нужно себя заставить через работу.

Многие ребята – еще раз говорю – после травм. Им тяжело сейчас войти в игровой тонус.

Но они наши лидеры, и мы будем ставить их в состав, чтобы они набирали игровую форму, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.

СКА проиграл третий матч подряд – 0:3 от «Спартака». Команда Ротенберга идет на 9-м месте на Западе – ниже только «Сочи» и «Витязь»