Ротенберг о 0:3 от «Спартака»: «Поездка наложилась – четыре выездные игры. У СКА такого не было в прошлом сезоне. Мы будем сильнее»

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о причинах поражения от «Спартака».

СКА уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражение подряд для питерцев.

– Не удалось порадовать болельщиков. Почему?

– Тяжело пока. Многие ребята вернулись после длительных травм. Первая игра для многих ребят.

Пошли на риск – взяли их в состав, чтобы они набирали игровую форму. У нас длинный сезон. Конечно, сейчас все это разберем, разберем ошибки.

Конечно, нужно выиграть следующую игру. Поздравляю соперника с победой. Мы будем сильнее. Есть над чем работать.

– В третьем периоде команду было просто не узнать. Почему так нельзя было играть в первом и втором периодах?

– Много факторов. Где-то поездка наложилась – четыре выездные игры. У нас такого не было в прошлом сезоне. Где-то нам нужно себя заставить через работу.

Многие ребята – еще раз говорю – после травм. Им тяжело сейчас войти в игровой тонус.

Но они наши лидеры, и мы будем ставить их в состав, чтобы они набирали игровую форму, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.

СКА проиграл третий матч подряд – 0:3 от «Спартака». Команда Ротенберга идет на 9-м месте на Западе – ниже только «Сочи» и «Витязь»

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72 комментария

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Maxim Shumov
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anton jakushev
Так мы и думали😂
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Maxim Shumov
АХАХАХАХАХАХА
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Александр Зубков
Ответ Last Dragon
Дело было не в бабине 😂
Дали СКА Жозе Марине.
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Jaguarrr
Практически все игроки вернулись из сборных, не успели восстановиться, сказал тренер СКА.
+36
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Last Dragon
Дело было не в бабине 😂
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вован63
Ответ Last Dragon
Дело было не в бабине 😂
А Роман сидел в кабине.
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Maxim Shumov
4 матча на выезде! Ну это же заговор против системы😂
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Shast
Системный сбой, системный сбой...
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Aviator92
Ответ Jaguarrr
Практически все игроки вернулись из сборных, не успели восстановиться, сказал тренер СКА.
Из-за участия в еврокубках приходится играть по 2 матча в неделю
+19
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йозе марино
там это, Попугаев за Ладу забил, походу надо возвращать))
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Рокко Сиффредди
Врёт. В прошлом сезоне у всех команд были выездные серии по 4 игры. И не одна.
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Капудастик
Люблю Ротенберга и его энергию дилетантизма💪💪💪
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Джон Псина
опять у ратнбэнга виноваты кто угодно и что угодно - лёд, воздух - но не он сам
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Holy Kobe
Рома жги ещё!
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Павел Волков
Поездка наложилась. А еще наложилась у Магнитки, Трактора, Амура, Сочи. Надо взять тренерам этот аргумент на вооружение. Поездка наложилась и всё тут
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VolarMorgulis
Интересно, если он сборной двора проиграет, тоже найдет отмазку и не скажет, что он г**но тренер?
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Rinat
Каков тренер, такая и команда
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Виталий
Хоть в чем-то вся Россия едина!
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Кот24
Спасите СКА от Ротенберга! На лёд спихнуть нельзя, вот теперь травмы и перелеты причина. Но никак не то, что игроков тренирует Клоун. Какие нафиг перелеты? Сезон только начался, игроки голодные до игры. Лидеры после травм в этом матче появились. Где?? Появились Бардаков, да Зыков. Отличные игроки, в другой команде думаю им бы место во втором звене могли бы дать, но тут только четвертое. Про каких лидеров идёт речь? Клоун
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pgrtsd5br6
Расскажите это Амуру и Металлургу
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YaroslavAgutin
Ответ йозе марино
там это, Попугаев за Ладу забил, походу надо возвращать))
За ник респект
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Сергей Лепехин
Слабые игроки не могут реализовать идеи гениального тренера
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PRICE
Разин после 5 игр на выезде: " 🗿🗿🗿"
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Дурачок
Надо срочно вернуть Мичкова!
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