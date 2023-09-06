Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «С Сашей много общался летом, настраивал его. Это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем у Бимона»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ прыжки в длину рекорды Боб Бимон Хоккей

Вячеслав Фетисов сказал, что настраивал Овечкина на погоню за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Скоро стартует чемпионат НХЛ. Александру Овечкину до «вечного рекорда» Гретцки не хватает 72 шайбы. Догонит? Получается, что ему надо два хороших сезона провести?

– Два по 36, три по 24. С Сашей много общался летом. Настраивал его на то, что он обязан сфокусироваться на достижении. 

Ведь это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время (на Олимпиаде-1968 в Мехико – прим. Sports.ru) прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат (рекорд Бимона был побит Майком Пауэллом в 1991 году, 8.95 – прим. Sports.ru)… 

Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

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15 комментариев

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ftw2002@yandex.ru
Ключевые слова: я его настраивал на рекорд! Рекорда еще нет, но многие уже хотят к нему примазаться)
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Сергей Орлов
Господи, как же задолбали с этим "рекордом". Если у Грецки вычесть все забитые им шайбы, он всё равно будет на 1 месте по очкам за всю историю НХЛ)
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genowayy
Ответ Сергей Орлов
Господи, как же задолбали с этим "рекордом". Если у Грецки вычесть все забитые им шайбы, он всё равно будет на 1 месте по очкам за всю историю НХЛ)
И чего теперь Овечкину забить на это дело, потому что для Сергея это не «рекорд»?
+11
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Maksat S
Самый крутой рекорд это когда у друга уводишь жену…
Да, Слава ?
+4
-1
+3
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Melnikov1968
И каким же образом происходила эта настройка? Какая-то ахинея. Давать советы и настраивать человека на рекорд это полный абсурд.
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Bartez1986
Ответ genowayy
И чего теперь Овечкину забить на это дело, потому что для Сергея это не «рекорд»?
ну раз сам Сергей Орлов так постановил, то да. Это не рекорд
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Pink Floyd1276
Куда прыгнул? В длину? В высоту? С шестом? С парашютом? Может надо было подчеркнуть/указать, все-такки 1968 год, не все в курсе.
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slow focus
встретились два главных патриота. один в сутенерском прикиде в юса сбежал, другому повезло больше - время было травоядное - так отпустили. а сейчас бы оба в армейке отслужили, да есмантовича обслуживали бы
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Вадим Сидоров
Ответ Сергей Орлов
Господи, как же задолбали с этим "рекордом". Если у Грецки вычесть все забитые им шайбы, он всё равно будет на 1 месте по очкам за всю историю НХЛ)
Да и самого Гретцки достали, он уже думает: "Да побей уже и отстаньте от простого легендарного канадского дедушки")))
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Валерий Рзянин
Ответ Сергей Орлов
Господи, как же задолбали с этим "рекордом". Если у Грецки вычесть все забитые им шайбы, он всё равно будет на 1 месте по очкам за всю историю НХЛ)
Больше скажу, если учитывать все голы вместе с ПО, то там даже не близко. Все этот момент почему-то упускают, хотя ПО как раз и показатель общего уровня величия. Регулярка отлично, но как бы все борются за кубок Стэнли и всё что было до ПО менее весомо.
Сане здоровья и пробить эти 72 шайбы.
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Wff
Ответ ftw2002@yandex.ru
Ключевые слова: я его настраивал на рекорд! Рекорда еще нет, но многие уже хотят к нему примазаться)
Очень плохое слово "обязан". Т е должен..Кому должен? Овечкин сам, без фетисова знает, что ему делать
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Валерий Рзянин
Ответ ftw2002@yandex.ru
Ключевые слова: я его настраивал на рекорд! Рекорда еще нет, но многие уже хотят к нему примазаться)
Я лайки на посты ставил и комменты "конкретные" писал, получается так то тоже нефигово настраиваю и поддерживаю.
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Валерий Рзянин
Ответ Pink Floyd1276
Куда прыгнул? В длину? В высоту? С шестом? С парашютом? Может надо было подчеркнуть/указать, все-такки 1968 год, не все в курсе.
С места в высоту
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