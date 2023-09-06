Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «С Сашей много общался летом, настраивал его. Это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем у Бимона»

Вячеслав Фетисов сказал, что настраивал Овечкина на погоню за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь (894).

– Скоро стартует чемпионат . Александру Овечкину до «вечного рекорда» Гретцки не хватает 72 шайбы. Догонит? Получается, что ему надо два хороших сезона провести?

– Два по 36, три по 24. С Сашей много общался летом. Настраивал его на то, что он обязан сфокусироваться на достижении.

Ведь это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время (на Олимпиаде-1968 в Мехико – прим. Sports.ru) прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат (рекорд Бимона был побит Майком Пауэллом в 1991 году, 8.95 – прим. Sports.ru)…

Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.