Мэджик Джонсон выложил фото с Овечкиным: «Один из величайших хоккейных снайперов всех времен»
Мэджик Джонсон выложил фото с Александром Овечкиным.
Вчера капитан «Кэпиталс» пришел поддержать «Вашингтон Коммандерс» в первом матче сезона НФЛ против «Аризона Кардиналс» (20:16).
«Один из величайших хоккейных снайперов всех времен Алекс Овечкин», – написал пятикратный чемпион НБА, совладелец «Вашингтон Коммандерс» Мэджик Джонсон.
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Фото: соцсеть Мэджика Джонсона
Это я так понимаю Леброн от НБА. В плане рекорда лиге.
И ему нужно примерно 2 сезона?