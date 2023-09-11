Мэджик Джонсон выложил фото с Овечкиным: «Один из величайших хоккейных снайперов всех времен»

Мэджик Джонсон выложил фото с Александром Овечкиным.

Вчера капитан «Кэпиталс» пришел поддержать «Вашингтон Коммандерс» в первом матче сезона НФЛ против «Аризона Кардиналс» (20:16).

«Один из величайших хоккейных снайперов всех времен Алекс Овечкин», – написал пятикратный чемпион НБА, совладелец «Вашингтон Коммандерс» Мэджик Джонсон.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Фото: соцсеть Мэджика Джонсона