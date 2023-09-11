Мэджик Джонсон выложил фото с Овечкиным: «Один из величайших хоккейных снайперов всех времен»

Теги Мэджик Джонсон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ НФЛ Вашингтон соцсети Хоккей

Мэджик Джонсон выложил фото с Александром Овечкиным.

Вчера капитан «Кэпиталс» пришел поддержать «Вашингтон Коммандерс» в первом матче сезона НФЛ против «Аризона Кардиналс» (20:16).

«Один из величайших хоккейных снайперов всех времен Алекс Овечкин», – написал пятикратный чемпион НБА, совладелец «Вашингтон Коммандерс» Мэджик Джонсон.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

 

 

Фото: соцсеть Мэджика Джонсона

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8 комментариев

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Вадим Сидоров
Величайший, чего уж там
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Bartez1986
Щас эксперты объяснят Мэджику, что это обычная пулялка и заурядный игрок
+10
-2
+8
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Rodgeras
А кто этот мощный старик?
+5
0
+5
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АРТУР АЛИЕВ
Ради, в том числе, Мэджика, вставал рано утром в выходные и включал , тогда еще, канал РТР (теперь Россия), чтобы посмотреть NBA. Славное было время
+5
0
+5
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Cubs-V
Овечкину осталось 72 шайбы до Грецки.
Это я так понимаю Леброн от НБА. В плане рекорда лиге.
И ему нужно примерно 2 сезона?
+3
0
+3
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Вячеслав Котов
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ради, в том числе, Мэджика, вставал рано утром в выходные и включал , тогда еще, канал РТР (теперь Россия), чтобы посмотреть NBA. Славное было время
NBA action it’s fantastic
+1
0
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Макак-резус
Удобная "новость"..хош в Баскетбол выкладывай.Хош в Хоккей.Хош - и туда,и туда
0
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e1ther - e1ther
Ответ Cubs-V
Овечкину осталось 72 шайбы до Грецки. Это я так понимаю Леброн от НБА. В плане рекорда лиге. И ему нужно примерно 2 сезона?
за два,перебить должен)даже если в офис, выкатывать будут)
0
0
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