Толчинский о шансах в драке с Рябыкиным: «Думал его в партер перевести. Игру на повышенных тонах обсуждали, вот и все. И с Хартли кричали друг на друга»

Сергей Толчинский рассказал о конфликтах с тренерами в «Авангарде».

– Одна из ваших проблем – психология. Когда что-то идет не так, то вам не всегда быстро удается преодолевать плохое настроение.

– Бывает у меня такое. В этом году, когда чуть не состоялся обмен, я, наоборот, отпустил ситуацию и дела пошли у меня в гору. Поменялся тренер, писали о конфликте – был он или нет, немного стала другой система игры. К этому надо привыкнуть, ведь до этого три года у нас был другой хоккей. У меня матчей десять было без очков, но потом нагнал, и все нормально стало.

– Вы же чуть не подрались с . Силы вообще сопоставляете?

– Я думал его в партер перевести.

– Понятно, что вы не размахивали руками.

– Вы же помните, какая тогда была ситуация. Мы почти всем проигрывали, потерпели поражение дома от «Куньлуня». Эмоции в таком состоянии были у всех - и у хоккеистов, и у тренеров. Начался диалог, пошли вопросы, слово за слово, и, не переходя на личности, на повышенных тонах обсуждали игру. Вот и все.

– По-крупному с тренерами раньше ругались?

– Бывает, что на эмоциях взрываешься и кипишь. Можешь случайно что-то сказать.

– До Рябыкина еще?

– С Хартли, бывало, кричали друг на друга. Он же по-русски не понимает. Орешь на него и орешь. Боб тоже кричит на тебя. Я даже и не помню, из-за чего началось. Может, неправильно в оборону вернулся, не закрыл чужого вратаря или потерял шайбу, – сказал бывший форвард « », сейчас выступающий за .