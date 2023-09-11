Толчинский о переговорах с «Авангардом» без Бабаева: «Это было условием Крылова. Непросто за себя качать права, что-то выбивать. С другими клубами общение шло проще»

Сергей Толчинский рассказал, как шли переговоры о контракте с «Авангардом».

В межсезонье 28-летний форвард перешел из омского клуба в СКА, подписав контракт на 5 лет.

– лично к вам прилетал в ОАЭ?

– Не думаю, он просто там отдыхал, так же как и я. Воспользовался возможностью и пригласил меня на встречу.

– Не было такого, что вы заходите в своей номер, и он там, сидя на кровати, говорит: «Привет, Сергей», – и протягивает новый контракт?

– (Смеется.) Конечно, нет. Крылов пригласил меня в какой-то ресторан, мы посидели за завтраком и переговорили.

– Вам было неловко, когда приезжает для личной встречи такой руководитель?

– Неловко потому, что приходится принимать участие в переговорах без агента. Это было одним из условий Александра Владимировича. Непросто за себя качать права и говорить, что я хороший.

Вот за , будь его агентом, мог бы сказать. Он хорошо бросает, что-то еще здорово делает. А как такое говорить про себя? Смотрите, какой я зверь в большинстве и сколько очков набираю? Бред какой-то. Тяжело вести переговоры в таком стиле и что-то для себя выбивать. С другими командами общение шло проще.

– «Вот тебе, условно говоря, 60 миллионов и соглашайся», – в такой манере шла беседа?

– Примерно. Мы разговаривали три раза. Сначала была названа одна сумма – говорю, что нет. Потом ее увеличили, и вроде это предложение стало мне интересно. Каждый раз общались где-то по часу, но в итоге не договорились.

– Были тогда наметки, что Крылов может уйти из « »?

– Я сам его об этом спросил: «Вот подпишу контракты, а вы завтра уйдете». Еще и непонятно было, какой тренер на тот момент команду возглавит. Эти вопросы я ему задавал. Но Крылов ответил, что еще два или три года – не помню точно – будет в «Авангарде».

– Грицюк говорил, что во время переговоров чувствовал давление. Как процесс общения шел у вас?

– По-разному. Это была не дружеская беседа. Я себя чувствовал так, словно нахожусь на бизнес-сделке – хочу что-то продать и надо, чтобы это купили. Цель оппонента – дать мне как можно меньше. Я, наоборот, хочу получить как можно больше.

У Крылова огромный опыт в переговорах, поэтому где-то тушуешься. Это было немножко странно и непривычно.

– Ваш агент как отреагировал на то, что встречи проходят без него?

– Смысл в том, что изначально приоритетом у меня был «Авангард». Сезон только закончился, и я думал: «Зачем что-то менять?» И болельщики меня любят, и в городе как-то уже освоился. И я сказал Шуми, что есть такие условия. Более подробно с ним этот вопрос не обговаривали.

Меня позвали – я ездил на переговоры. Хотя странная ситуация получилась, словно меня между двух людей поставили, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.