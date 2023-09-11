Толчинский о переговорах с «Авангардом»: «Условия были плюс-минус похожими с «Ак Барсом», контракт давали на 3 года. Я выбрал для себя лучший вариант»

Теги Ак Барс Авангард СКА КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Сергей Толчинский рассказал, почему перешел из «Авангарда» в СКА.

В межсезонье 28-летний форвард подписал контракт со СКА на 5 лет.

– Финансовый фактор в переговорах с «Авангардом» стал решающим?

– Он важен, чего уж там скрывать. Условия были плюс-минус похожими с «Ак Барсом», хотя изначально «Авангард» предлагал гораздо меньшую сумму, чем другие команды.

Контракт в Омске мне давали на три года. Что бы ни говорили о том, что можно его полностью не доиграть, но пять лет в одной команде – лучше. Проще самому ставить личные цели, понимаешь, с кем играть. В самой организации представляют, вокруг кого можно строить команду и как собирать костяк, чтобы добиваться поставленных целей и идти за Кубком Гагарина.

Факторов, влиявших на выбор, было много. У меня на протяжении месяца была головная боль каждый день, постоянно взвешивал все плюсы и минусы.

В «Авангарде» мне тоже все нравилось, но не в самом процессе переговоров. Принятым решением я доволен, поскольку выбрал для себя лучший вариант, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.

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2 комментария

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shafigullin.manufacture
Когда бы еще в системе поиграл под руководством гения
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Валерий Береснев
Попал в систему,а не просто так...
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