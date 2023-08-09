Толчинский о фанатах «Авангарда»: «Тепло попрощались. Но без негативных сообщений не обошлось. Надеюсь, в Омске не будет моей перевернутой майки, как это было у одной команды»
Сергей Толчинский считает, что у «Авангарда» очень крутые болельщики.
В межсезонье нападающий подписал контракт на пять лет со СКА после трех сезонов в омском клубе. Ранее он также играл за ЦСКА.
– Болельщики тепло с вами попрощались?
– У «Авангарда» очень крутые болельщики. Тепло попрощались и вообще всегда тепло встречали на играх.
Естественно, не обошлось без негативных комментариев и сообщений, но в основном желают удачи и провожают теплыми словами, за что им огромное спасибо.
Надеюсь, я там оставил хорошее воспоминание о себе. Посмотрим, как меня будут встречать в Омске. Надеюсь, по крайней мере, не будет моей перевернутой майки и моей фотки на фоне одного флага, как это было у одной команды, – сказал Толчинский.
Но вот Грицюка большинство поливали.