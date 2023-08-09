Толчинский о фанатах «Авангарда»: «Тепло попрощались. Но без негативных сообщений не обошлось. Надеюсь, в Омске не будет моей перевернутой майки, как это было у одной команды»

Теги Авангард СКА болельщики КХЛ Сергей Толчинский Чемпионат.com Хоккей

Сергей Толчинский считает, что у «Авангарда» очень крутые болельщики.

В межсезонье нападающий подписал контракт на пять лет со СКА после трех сезонов в омском клубе. Ранее он также играл за ЦСКА.

– Болельщики тепло с вами попрощались?

– У «Авангарда» очень крутые болельщики. Тепло попрощались и вообще всегда тепло встречали на играх.

Естественно, не обошлось без негативных комментариев и сообщений, но в основном желают удачи и провожают теплыми словами, за что им огромное спасибо.

Надеюсь, я там оставил хорошее воспоминание о себе. Посмотрим, как меня будут встречать в Омске. Надеюсь, по крайней мере, не будет моей перевернутой майки и моей фотки на фоне одного флага, как это было у одной команды, – сказал Толчинский.

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4 комментария

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Араторн - отец Арагорна
Люди разные, не стоит обращать внимание на явно "улетевших" персонажей. Уверен, подавляющее большинство болельщиков Авангарда благодарны тебе за яркие моменты чемпионства, и что после возвращения в Омск ты не помахал клубу ручкой, а все также радовал своей игрой. Спасибо за игру и удачи, но не в играх против Авы!)
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Сергей Громенко
Никто не желает тебе ничего плохого. Удачи тебе в дальнейшей карьере. Спасибо за кубок!
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Ыжык
Ответ Сергей Громенко
Никто не желает тебе ничего плохого. Удачи тебе в дальнейшей карьере. Спасибо за кубок!
Да прям никто. Полно неадекватов которые гразью поливают. Просто я надеюсь что они в сильном меньшинстве.
Но вот Грицюка большинство поливали.
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