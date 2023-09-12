«Колорадо» надеется, что Ландескуг сможет вернуться на лед в плей-офф-2024: «Он наш Викинг»

Теги травмы Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Габриэль Ландескуг Хоккей

«Колорадо» надеется, что Габриэль Ландескуг вернется на лед в плей-офф-2024.

Ранее стало известно, что 30-летний капитан «Эвеланш» пропустит весь регулярный чемпионат-2023/24 после операции на колене. 

Швед не играет с июня 2022 года. Он не выходил на лед после завершения победной финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой». 

«Мы надеемся на это. Но в этой ситуации сложно устанавливать временные рамки. Прошло около 4 месяцев после операции, он чувствует себя хорошо.

Я никогда не стал бы ставить против него. Если кто и сможет справиться с этой проблемой, то именно он. Он наш Викинг, нам его очень не хватает», – сказал генменеджер «Колорадо» Крис Макфарленд. 

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