Ландескуг об операции на колене: «Я уверен в своем решении. Не думал о завершении карьеры»

Габриэль Ландескуг сообщил, что не думал о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что капитан «Колорадо» пропустит регулярный чемпионат-2023/24. Нападающий перенесет операцию на правом колене.

Ландескугу предстоит трансплантация хряща. Он не играет с июня 2022 года.

«За последний месяц я изучил больше, чем изучал со старшей школы. Я уверен в своем решении, и я рад начать, рад сделать первый шаг.

Я вообще не думал о завершении карьеры. Это был просто вопрос поиска лучшего пути вперед для меня», – сказал нападающий «Колорадо».