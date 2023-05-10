Ландескуг об операции на колене: «Я уверен в своем решении. Не думал о завершении карьеры»

Теги травмы Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Хоккей

Габриэль Ландескуг сообщил, что не думал о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что капитан «Колорадо» пропустит регулярный чемпионат-2023/24. Нападающий перенесет операцию на правом колене.

Ландескугу предстоит трансплантация хряща. Он не играет с июня 2022 года.

«За последний месяц я изучил больше, чем изучал со старшей школы. Я уверен в своем решении, и я рад начать, рад сделать первый шаг.

Я вообще не думал о завершении карьеры. Это был просто вопрос поиска лучшего пути вперед для меня», – сказал нападающий «Колорадо».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Демид Котов
Абсолютно здравое решение от взрослого человека, потому что становится инвалидом ради одного хоккейного сезона явно не стоит того!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mkirchanov
Ответ gangstarr
От страховой должен получить все
Он получит от Колорадо. А те в свою очередь от страховой уже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Ответ Дима Миронов
если завершит карьеру не получит деньги по контракту?
От страховой должен получить все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Майоров
Ответ Дима Миронов
если завершит карьеру не получит деньги по контракту?
Получит сполна всю сумму. Эвс выведут его контракт в ЛТИР, и он не буде учитываться под потолком зарплат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
если завершит карьеру не получит деньги по контракту?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ gangstarr
От страховой должен получить все
Хочется узнать застрахован ли контракт на такие случаи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий