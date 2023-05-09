Капитан «Колорадо» Ландескуг пропустит регулярку-2023/24 из-за операции на колене. Форвард не играет с июня 2022 года

Теги травмы Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Хоккей

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг пропустит регулярный чемпионат-2023/24.

Нападающий перенесет операцию на правом колене. 10 мая Ландескугу предстоит трансплантация хряща.

Форвард пропустил регулярный чемпионат-2022/23 и плей-офф Кубка Стэнли-2023 из-за травмы колена. Он не играет с июня 2022 года.

30-летний швед выступает за «Колорадо» с 2011 года. В 738 матчах у него 571 (248+323) очко. В плей-офф – 67 (27+40) баллов в 69 играх, включая 22 (11+11) очка в 20 матчах в победном розыгрыше в 2022 году.

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22 комментария

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Демид Котов
Это просто капец, ни за какие деньги здоровье не купишь, потом такие травмы на всю жизнь останутся, мы только можем пожелать скорейшего выздоровления и гладкой операции!
+51
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Al561
Здоровья! 2 сезона, жесть. Павел Буре вспомнился
+30
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+30
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Владимири Йолкиннен
Ответ Stewee
Большая потеря для лавин. Если все обстоит так серьезно, как бы не пришлось выкупать контракт до 29 года.
А нельзя просто в LTIR запихать?
+14
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+14
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Мария Коваленко
здоровья и скорейшего восстановления
+8
0
+8
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Белый офицер
Ответ Stewee
Большая потеря для лавин. Если все обстоит так серьезно, как бы не пришлось выкупать контракт до 29 года.
А нафига выкупать??? ЛТИР есть.
+11
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Дима Миронов
о можно Бертуцци взять на рынке
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Беда для Колорадо и шведа в частности. ЛТИР для этого есть, но все равно без одного из лидеров тяжело
+5
-1
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Arctic_Baron
Ответ Stewee
Если Скуг не сможет вернуться на свой уровень (а после такой травмы это весьма вероятно) его 7 млн будут висеть мертвым грузом в платежке. И он в ЛТИРе будет еще 6 лет висеть что ли?
Конечно. Выкупать в принципе экономически не выгодно, с учётом того, что при выкупе штраф в платёжке, а при ЛТИР нет. Да и вообще, контракт травмированного игрока Лига выкупать не разрешает.
+4
0
+4
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Владимири Йолкиннен
Ответ Stewee
Если Скуг не сможет вернуться на свой уровень (а после такой травмы это весьма вероятно) его 7 млн будут висеть мертвым грузом в платежке. И он в ЛТИРе будет еще 6 лет висеть что ли?
Ну всегда будут команды типа Аризоны) кому до пола нужно добраться.
+3
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nupor
Ответ Владимири Йолкиннен
А нельзя просто в LTIR запихать?
Дак он и так в LTIR
+2
0
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Nikita1981
Очень дорогой ценой даётся победа в кубке Стэнли ((
+2
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Минус второй сезон подряд. Это финиш.
+2
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Костя Кот
здоровья!
+2
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Хей-Хо, а ну пошли!
Не найти замену достойную...абзац.
+2
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Stewee
Большая потеря для лавин. Если все обстоит так серьезно, как бы не пришлось выкупать контракт до 29 года.
+9
-8
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Сергей Орлов
Жесть, конечно(
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Антон
Думали, видать, без операции обойтись. Так бы раньше сделали. Как с Айкелом ситуация. Тут к врачам есть вопросы. А теперь минус ещё год.
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NACfoRekcuF
Будет 31 после двулетнего перерыва. Сомнительное.
0
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Фрэнк Канистра
Игрок то роскошный( очень жаль(
+1
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Stewee
Ответ Владимири Йолкиннен
А нельзя просто в LTIR запихать?
Если Скуг не сможет вернуться на свой уровень (а после такой травмы это весьма вероятно) его 7 млн будут висеть мертвым грузом в платежке. И он в ЛТИРе будет еще 6 лет висеть что ли?
+3
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