Капитан «Колорадо» Ландескуг пропустит регулярку-2023/24 из-за операции на колене. Форвард не играет с июня 2022 года

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг пропустит регулярный чемпионат-2023/24.

Нападающий перенесет операцию на правом колене. 10 мая предстоит трансплантация хряща.

Форвард пропустил регулярный чемпионат-2022/23 и плей-офф Кубка Стэнли-2023 из-за травмы колена. Он не играет с июня 2022 года.

30-летний швед выступает за « » с 2011 года. В 738 матчах у него 571 (248+323) очко. В плей-офф – 67 (27+40) баллов в 69 играх, включая 22 (11+11) очка в 20 матчах в победном розыгрыше в 2022 году.