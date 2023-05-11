Генменеджер «Колорадо» о пропуске Ландескугом следующего чемпионата: «Капитана трудно заменить. Он особенный, его значение не ограничивается площадкой»

Теги Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Габриэль Ландескуг Хоккей

Крис Макфарленд констатировал, что найти замену травмированному Габриэлю Ландескугу сложно.

«Ландескуг – по-настоящему особенный игрок НХЛ, и для нашей команды его значение не ограничивается пределами игровой площадки.

Если говорить о его замене, то просто заменить капитана очень сложно, в том числе и то, что он делает вне льда, при том, что он очень хорош и на льду.

Этого парня трудно заменить», – сказал генеральный менеджер «Колорадо».

Ландескуг пропустит регулярный чемпионат сезона-2023/24 из-за операции на правом колене.

Форвард не играет с июня 2022 года. В 738 матчах за «Колорадо» у него 571 (248+323) очко. В плей-офф – 67 (27+40) баллов в 69 играх, включая 22 (11+11) очка в 20 матчах в победном розыгрыше в 2022 году.

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