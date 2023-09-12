Форвард «Спартака» Порядин: «Моментами выступаем более-менее, но это «более-менее» сразу портит игра в обороне»

Павел Порядин оценил старт «Спартака» в Фонбет чемпионате КХЛ.

— Стартом в этом сезоне недовольны?

— Тяжело сейчас говорить. Слов пока нет. Провалили последний матч с «Адмиралом». В принципе, нам есть еще над чем работать. Мы не имеем права так играть. Моментами выступаем более-менее, но это «более-менее» сразу портит игра в обороне. Такие ошибки показывают: нам есть куда расти.

— Когда вы проиграли «Куньлуню», со стороны казалось, что играли вы при этом хорошо. Но матч с «Адмиралом» был проигран и в плане качества хоккея. Согласны?

— Соперник переиграл нас за счет большего желания, движения. Потому что нужно играть с самого начала. Каждый раз мы об этом говорим, но я не знаю, как будто не доходит до нас. Когда вроде делаешь на этом акцент, и подобное опять случается.

Не знаю, может быть, психологический момент. Повторюсь, есть над чем работать. Конечно, есть и положительные моменты. Но они стираются этими неудачами.

— Нет такого, что после хорошей игры в предсезонке, победы в Кубке мэра Москвы, появилась расслабленность?

— Много нюансов... Конечно, летнюю предсезонку мы проверили хорошо. Но мы не совершали таких ошибок, как сейчас в регулярке. Не знаю, может быть, думали, что в сезоне команды будут играть так, как будто это предсезонка.

Но нет — нам нужно покопаться в своей голове, вернуться в реальность и работать еще больше. Потому что проблемы были не только в проигранных матчах. Мы с «Амуром» вели 3:1, а потом соперник отыгрался. Вытащили игру, но, наверное, всегда так не будет. Поэтому нужно с самого начала играть на максимуме и в два раза больше работать, раз недостаточно того, что сейчас, – сказал форвард « ».