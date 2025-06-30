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  • Капитан «Рочестера» Джобст, вероятно, не перейдет в «Торпедо». Забуга сказал: «Не можем дать контракт на сумму, существенно большую, чем он зарабатывал»
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Капитан «Рочестера» Джобст, вероятно, не перейдет в «Торпедо». Забуга сказал: «Не можем дать контракт на сумму, существенно большую, чем он зарабатывал»

Мэйсон Джобст, скорее всего, не перейдет в «Торпедо».

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Забуга.

Ранее сообщалось, что нападающий «Рочестера» пополнит состав «Торпедо».

– Инсайдеры наперебой сообщали о переходе капитана «Рочестера» Мэйсона Джобста. Его объявление стоит ждать 1 июля или этот вариант сорвался?

– Я лично общался с Мэйсоном во время его выступлений в плей-офф АХЛ. Он взял паузу до конца сезона.

Джобст пока не дал окончательного ответа, но, судя по всем признакам, его появление в КХЛ маловероятно. Скорее всего, он продолжит карьеру в Северной Америке.

Имеет значение и финансовый вопрос.

«Торпедо» не может дать ему контракт на сумму, существенно большую, чем он зарабатывал в прошлом сезоне, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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