«Спартак» показал форму на сезон-2023/24. Домашний комплект – красный с минимумом белого, гостевой – серо-белый

Теги Спартак Игорь Уланов КХЛ Александр Бурмистров игровая форма Павел Порядин стиль Хоккей

«Спартак» показал форму на сезон-2023/24, гостевой комплект – серый.

«У нас в эфире парни из «Спартака» 🐷.

Александр Бурмистров, Павел Порядин и Игорь Уланов презентовали в эфире «Матч ТВ» форму красно-белых на сезон ✔️» – говорится в телеграм-канале «Матч! Хоккей». 

Домашний комплект – красный с минимумом белого, гостевой – серо-белый. 

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17 комментариев

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NEKAMO
Ответ Artem I
да по фиг на этот хоккей ,КХЛ вообще цирк какой-то
А зачем тогда ты на хоккейные новости заходишь?)
+25
0
+25
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Святогор
форма гостевая это нечто🤮🤮🤮
+8
-1
+7
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Ильмир Зайнапов
Не плохо смотрится
+7
-4
+3
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rngr
Форма -- отстой!
Мы -- Красно-белые, а не серые. И у нас должна быть белая полоса на груди, а не красное на красном.
Когда уйдут варяги с нашей команды?
+3
0
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Artem I
Ответ NEKAMO
А зачем тогда ты на хоккейные новости заходишь?)
у меня на Спартак новости
+5
-2
+3
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цэсемьэр
как по мне, полоски лишние.
про серый комплект лучше вообще промолчу.
+2
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Сергей
Надеюсь, что в этом году, Спартак не будет нас разочаровывать.
+3
-2
+1
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HockeyMan
Как можно команде с красно белыми цветами, сделать гостевую форму серую?)) ну ладно как третий комплект. Но ведь это официальная форма.
+1
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Bojco Drocic
Ответ Artem I
да по фиг на этот хоккей ,КХЛ вообще цирк какой-то
когда пофиг - проходят мимо.
+3
-2
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Венер Кучербаев
а мне, как нейтральному болельщику, понравилась форма! с одной стороны - лаконично, а с другой стороны - свежо! при этом всё по классике - цвет, ромб с белой полоской наискосок.

ещё бы сделали третий комплект, чёрный, как у футбольных собратьев.
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And-Rover
Может сиренево-белый?
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Stepan Tsukanov
отвратительно
гостевая чудовищная
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Aleksandr
Поделки школьников показали, а от дизайнеров завтра в передаче будет настоящая форма?
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Goodvin55
Ответ Artem I
да по фиг на этот хоккей ,КХЛ вообще цирк какой-то
Когда люди которые смотрят российский футбол говорят про цирк в хоккее, это уже цирк само по себе.
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