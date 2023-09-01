«Спартак» показал форму на сезон-2023/24. Домашний комплект – красный с минимумом белого, гостевой – серо-белый
«Спартак» показал форму на сезон-2023/24, гостевой комплект – серый.
«У нас в эфире парни из «Спартака» 🐷.
Александр Бурмистров, Павел Порядин и Игорь Уланов презентовали в эфире «Матч ТВ» форму красно-белых на сезон ✔️» – говорится в телеграм-канале «Матч! Хоккей».
Домашний комплект – красный с минимумом белого, гостевой – серо-белый.
Мы -- Красно-белые, а не серые. И у нас должна быть белая полоса на груди, а не красное на красном.
Когда уйдут варяги с нашей команды?
про серый комплект лучше вообще промолчу.
ещё бы сделали третий комплект, чёрный, как у футбольных собратьев.
гостевая чудовищная