«Коламбус» предлагал «Айлендерс» Воронкова, 14-й и 20-й пики на драфте за Добсона. Клуб также давал защитнику больше денег, чем «Монреаль»
Дмитрий Воронков мог перейти в «Айлендерс» из «Коламбуса».
«Блю Джекетс» также участвовали в переговорах о приобретении защитника «островитян» Ноа Добсона.
Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что «Айлендерс» был предложен нападающий Дмитрий Воронкова, а также 14-й и 20-й выборы в первом раунде драфта НХЛ-2025.
Также клуб из Огайо сделал Добсону более выгодное личное предложение, чем «Монреаль».
Однако Добсон в результате был обменян в канадский клуб, с которым подписал 8-летний контракт с зарплатой 9,5 миллиона долларов в год. «Айлендерс» в этой сделке получили нападающего Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде драфта-2025 от «Монреаля» – 16-й и 17-й пики.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Yahoo
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