«Коламбус» предлагал «Айлендерс» Воронкова, 14-й и 20-й пики на драфте за Добсона. Клуб также давал защитнику больше денег, чем «Монреаль»

Дмитрий Воронков мог перейти в «Айлендерс» из «Коламбуса».

«Блю Джекетс» также участвовали в переговорах о приобретении защитника «островитян» Ноа Добсона .

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что «Айлендерс » был предложен нападающий Дмитрий Воронкова , а также 14-й и 20-й выборы в первом раунде драфта НХЛ-2025.

Также клуб из Огайо сделал Добсону более выгодное личное предложение, чем «Монреаль».

Однако Добсон в результате был обменян в канадский клуб, с которым подписал 8-летний контракт с зарплатой 9,5 миллиона долларов в год. «Айлендерс» в этой сделке получили нападающего Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде драфта-2025 от «Монреаля» – 16-й и 17-й пики.