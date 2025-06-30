«Коламбус» и агенты Проворова все еще ведут переговоры о новом контракте (Пьер ЛеБрюн)

«Коламбус» и Иван Проворов еще ведут переговоры о новом контракте.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн .

«Коламбус» и представители Ивана Проворова все еще ведут переговоры.

Ожидается, что стороны снова пообщаются сегодня», – написал ЛеБрюн.

1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. У него завершилось соглашение с зарплатой 6,75 млн долларов в год.

В этом сезоне Иван Проворов набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 12» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«Коламбус» пытался подписать с Проворовым краткосрочный контракт. Уодделл встречался с агентом защитника