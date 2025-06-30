«Коламбус» и агенты Проворова все еще ведут переговоры о новом контракте (Пьер ЛеБрюн)
«Коламбус» и Иван Проворов еще ведут переговоры о новом контракте.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
«Коламбус» и представители Ивана Проворова все еще ведут переговоры.
Ожидается, что стороны снова пообщаются сегодня», – написал ЛеБрюн.
1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. У него завершилось соглашение с зарплатой 6,75 млн долларов в год.
В этом сезоне Иван Проворов набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 12» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» пытался подписать с Проворовым краткосрочный контракт. Уодделл встречался с агентом защитника
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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