«Ак Барс» продлил контракт с Тереховым на год

Семен Терехов продолжит играть за «Ак Барс».

Нападающий принял квалификационное предложение клуба. Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне Семен Терехов провел 37 игр в регулярном чемпионате и набрал 9 (5+4) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 2 матча и забил 1 гол.