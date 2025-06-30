«Ак Барс» продлил контракт с Тереховым на год
Семен Терехов продолжит играть за «Ак Барс».
Нападающий принял квалификационное предложение клуба. Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.
В минувшем сезоне Семен Терехов провел 37 игр в регулярном чемпионате и набрал 9 (5+4) баллов.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 2 матча и забил 1 гол.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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