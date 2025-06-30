«Амур» подписал контракт с Петьковым после приобретения прав у «Адмирала». Форвард набрал 6 очков в 38 матчах прошлого сезона КХЛ
Кирилл Петьков подписал контракт с «Амуром».
Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один сезон.
Хабаровский клуб ранее выменял права на хоккеиста у «Адмирала» за денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Кирилл Петьков набрал 6 (4+2) очка в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист провел три игры и не сделал результативных действий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Амура»
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