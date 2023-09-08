Тамбиев о 6 шайбах «Адмирала» в матче со «Спартаком»: «Меня больше интересует игра в обороне, 2 пропущенных гола – это много!»

Теги Спартак КХЛ Леонид Тамбиев Николай Голдобин Адмирал Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Леонид Тамбиев оценил игру «Адмирала» в матче со «Спартаком» (6:2).

«Доволен, что удалось одержать первую победу в сезоне. При хорошей, качественной игре в атаке порадовала реализация моментов.

В матче против ЦСКА мало что получалось, это и игрой-то назвать сложно. С «Витязем» мы уже создавали моменты, но не забивали. Видно было, что ребята нервничали из-за этого.

Разбирали «Спартак», понимали, что это команда атаки, что надо делать акцент на свои разящие контратаки. В первом периоде делали не все правильно, но сделали определенные выводы и в перерыве направили ребят в нужную сторону. Они прислушались, спасибо им за это. 

Разбирали ли отдельно игру тройки Морозова? Честно – нет. Я знал о статистике этих игроков, но ребятам не говорил, акцент делали на своих действиях и организации игры. Эта тройка у «Спартака» шикарная. Но у них все четыре тройки – играющие, с высоким хоккейным интеллектом.

Кажется, впервые при мне «Адмирал» забросил шесть шайб, но меня гораздо больше интересует игра в обороне. Два пропущенных гола – это много!» – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
Вторая пропущенная шайба - откровенное недоразумение. «Адмирал» был однозначно лучше, и счёт отражает то, что происходило на льду, быть может, за исключением последних пяти минут первого периода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий