Тамбиев о 6 шайбах «Адмирала» в матче со «Спартаком»: «Меня больше интересует игра в обороне, 2 пропущенных гола – это много!»

Леонид Тамбиев оценил игру «Адмирала» в матче со «Спартаком» (6:2).

«Доволен, что удалось одержать первую победу в сезоне. При хорошей, качественной игре в атаке порадовала реализация моментов.

В матче против ЦСКА мало что получалось, это и игрой-то назвать сложно. С «Витязем» мы уже создавали моменты, но не забивали. Видно было, что ребята нервничали из-за этого.

Разбирали «Спартак», понимали, что это команда атаки, что надо делать акцент на свои разящие контратаки. В первом периоде делали не все правильно, но сделали определенные выводы и в перерыве направили ребят в нужную сторону. Они прислушались, спасибо им за это.

Разбирали ли отдельно игру тройки ? Честно – нет. Я знал о статистике этих игроков, но ребятам не говорил, акцент делали на своих действиях и организации игры. Эта тройка у « » шикарная. Но у них все четыре тройки – играющие, с высоким хоккейным интеллектом.

Кажется, впервые при мне «Адмирал» забросил шесть шайб, но меня гораздо больше интересует игра в обороне. Два пропущенных гола – это много!» – сказал главный тренер « » .