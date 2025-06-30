«Ванкувер» и Демко близки к продлению контракта (Фрэнк Серавалли)

«Ванкувер» и Тэтчер Демко близки к продлению контракта.

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Источники сообщают, что «Кэнакс» и вратарь Тэтчер Демко близки к продлению контракта, что позволит ему остаться в «Ванкувере ».

Демко имеет право подписать новое соглашение уже завтра, и, похоже, это действительно произойдет», – написал Серавалли.

В сезоне-2024/25 Тэтчер Демко провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ , пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 88,9% бросков.

Действующее соглашение 29-летнего голкипера и клуба с зарплатой 5 млн долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

Демко заявил о желании продлить контракт с «Ванкувером». Договор вратаря с зарплатой 5 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона