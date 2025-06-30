Монсон про отъезд Могильного в НХЛ: «Он предал Родину с точки зрения долга перед ней. Понимаю решение, но не разделяю его»
Член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы.
В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США, за что его обвиняли в предательстве.
«Могильный – великий хоккеист, игравший за «Баффало». Он один из самых выдающихся игроков своего времени. Его ситуация была сложной. Он просто хотел играть в хоккей. Он не был связан с политикой. Он любил спорт.
Когда он покинул СССР, чтобы играть в НХЛ... Я понимаю, почему он это сделал. Он хотел продолжать карьеру. Но у него была возможность играть и в России.
У него был выбор – страна или личный комфорт. Он выбрал себя. В этом смысле, да, он предал свою Родину. Это уже не изменить.
Я говорю это не с осуждением, а как человек, прошедший через нечто подобное. У меня были российский и американский паспорта.
Я жил то в России, то в США. Но с началом СВО мне пришлось сделать выбор. Я мог остаться в США – там были мои друзья, семья, команда, дом, машина. Мне там было удобно.
Могильный выбрал себя. Поэтому с точки зрения долга перед Родиной он предал ее. Я понимаю его решение, но не разделяю его», – сказал боец смешанных единоборств Джефф Монсон.