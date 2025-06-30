Игорь Шестеркин: «Я очень соскучился по сборной России – у нас своя культура, эмоции. Надеюсь, скоро мы соберемся на каком-нибудь официальном турнире»

Игорь Шестеркин рассказал, что соскучился по матчам за сборную России.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с 2022 года.

«Было бы классно снова разделить раздевалку с русскими ребятами в сборной.

Я очень соскучился по национальной команде. У нас все-таки своя культура, свои эмоции.

Надеюсь, скоро мы все соберемся на каком-нибудь официальном турнире», – сказал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин .