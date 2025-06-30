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  • «Нэшвилл» выменял Хага и драфт-пик у «Вегаса» и подписал защитника на 4 года с кэпхитом 5,5 млн долларов. «Голден Найтс» получили Сиссонса и Лоузона
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«Нэшвилл» выменял Хага и драфт-пик у «Вегаса» и подписал защитника на 4 года с кэпхитом 5,5 млн долларов. «Голден Найтс» получили Сиссонса и Лоузона

«Нэшвилл» объявил о переходе Николаса Хага.

Клуб выменял защитника у «Вегаса» и подписал с ним контракт на 4 года. Средняя зарплата составит 5,5 млн долларов.

«Нэшвилл» также получил условный выбор «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ-2027. В случае победы «Вегаса» в двух раундах плей-офф Кубка Стэнли-2026 «Голден Найтс» передадут свой выбор во втором раунде драфта НХЛ-2027 вместо выбора в третьем раунде.

Взамен «Вегас» получил нападающего Колтона Сиссонса (остался 1 год по контракту с кэпхитом 2,85 млн) и защитника Жереми Лоузона (1 год, 2 млн). «Нэшвилл» сохранит 50 процентов зарплаты Сиссонса в своей платежке.

26-летний Хаг мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Игрок был выбран «Голден Найтс» на драфте НХЛ-2017 – первом в истории клуба – под общим 34-м номером во 2-м раунде. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с командой. 

В прошлом сезоне на счету канадца было 12 (5+7) очков в 68 играх в регулярке при полезности «минус 2», 40 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:00. По прошлому контракту его зарплата составляла 2,29 млн долларов. 

В активе Сиссонса 21 (7+14) очко в 72 матчах минувшей регулярки.

Лоузон сделал 1 передачу в 28 играх при полезности «минус 4».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
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