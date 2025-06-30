Забуга о Звягине и «Авангарде»: «Это несправедливость, было недопонимание в коллективе. Лидеры не поддержали главного тренера, прежде всего – легионеры»

Евгений Забуга заявил, что хоккеисты «Авангарда» не поддержали Сергея Звягина.

Специалист в начале прошлого сезона КХЛ был уволен с поста главного тренера «Авангарда». Его заменил Ги Буше.

«Быть хорошим помощником в КХЛ – не значит быть хорошим главным тренером в КХЛ. Таких примеров много.

Вспоминая Сергея Звягина, он отлично справлялся с должностью ассистента. Он был не только тренером вратарей, но и помогал при работе с защитниками.

То, что с ним произошло на посту главного тренера – это несправедливость, какой-то злой рок. Этот человек заслуживал хорошей карьеры в этом качестве, но не сложилось.

При этом есть другой пример. Сергей Федоров никогда не работал ассистентом, но выиграл два Кубка Гагарина в качестве главного тренера.

Никто не мог прогнозировать травму Ткачева, который ранее по карьере никогда не выбывал более, чем на три недели. Старт без Ткачева, Буше и Бердина, на которого мы также рассчитывали как на первого вратаря, был тяжелый. Было недопонимание в коллективе.

Я считаю, что лидеры не поддержали главного тренера, прежде всего – легионеры», – сказал бывший спортивный директор «Авангарда » Евгений Забуга, ныне работающий генеральным менеджером «Торпедо».