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  • Гендиректор «Авангарда» об Омске: «Я читал, что «обратная тяга», все уезжают. Это чушь. Легионеры беспокоятся, но мы видео отправляем, и сомнения снимаются. В городе движ, он безопасен»
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Гендиректор «Авангарда» об Омске: «Я читал, что «обратная тяга», все уезжают. Это чушь. Легионеры беспокоятся, но мы видео отправляем, и сомнения снимаются. В городе движ, он безопасен»

Гендиректор «Авангарда» назвал чушью слова об «обратной тяге» Омска.

– Мы отмечаем День молодежи. Делаем это с размахом. Гуляем три дня. Мы впервые делаем это в статусе молодежной столицы России. Вы вместе с клубом «Авангард» принимали в этом непосредственное участие, ребята снимались в ролике, который мы презентовали, когда подавали заявку. Можете рассказать, почему вы пошли на это, что вы говорили ребятам, как вы их мотивировали? Может, они сами изьявили желание?

– Мотивировать не пришлось. Мы поддержали, потому что я живу третий год в Омске, и я вижу сумасшедший потенциал этого города. Когда я сюда только собирался, я прочитал, что «обратная тяга», все отсюда уезжают, никто здесь не хочет оставаться и так далее. Я могу ответственно заявить теперь, что это полная чушь.

Даже сейчас можно посмотреть, гуляя, сколько классных молодых глаз, молодой энергии, молодых людей здесь собрались. И, конечно, нам было важно помочь городу стать молодежной столицей, потому что, наверное, это тоже будет способствовать тому, что люди отсюда уезжать не будут, а, может быть, наоборот, будут приезжать.

Как минимум, сюда точно надо приехать, чтобы побывать и посмотреть. Ну и, мне кажется, здесь можно остаться и есть все возможности себя реализовать.

– Что думаете по поводу самого праздника?

– Это круто. Я могу рассказать интересный эпизод, что некоторые иностранные хоккеисты, с которыми мы ведем переговоры, сейчас сомневаются, беспокоятся, сами понимаете, какая ситуация. Но когда мы отправляем видео вот из Любинского проспекта, в том числе и с сегодняшнего дня, многие сомнения снимаются.

Очевидно, что город, в котором такой движ, точно безопасен, здесь точно можно спокойно жить и получать сумасшедшие эмоции. Сегодня столько всего интересного. Поэтому только восторг, реально, очень круто. И я думаю, что многим на зависть Омск прямо реально отжигает.

– А что говорят новоприбывшие хоккеисты, когда приезжают, начинают часто бывать, жить, какие отзывы чаще всего слышите?

– Внутри сезона им тяжело получить впечатление от города, потому что сезон напряженный, календарь, они все время в перемещениях и в играх. Но мы сейчас проводим летом уникальную акцию. Мы всех новых игроков подписываем в городе, в городском саду или около нашего клиентского центра. И то количество людей, которые собираются на эти мероприятия, просто поражает новичков. 

У нас уже было несколько акций, и одна и та же реакция у ребят, они просто реально в шоке. Люди занимают за три часа очередь, чтобы прикоснуться к игроку, взять автограф. Это говорит о том, что действительно город активный, город, безусловно, хоккейный.

И очень много проектов, которые мы сейчас запустили. В частности, мы ведем реконструкцию знакового намоленного хоккейного места СКК Блинова. Хотим, чтобы там тоже забилась энергия. Там большое пространство вокруг, которое мы тоже хотим сделать современным, интересным городским местом, где тоже молодежь будет, как это говорят, тусоваться, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал правительства Омской области
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