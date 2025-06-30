ЛеБрюн о Гаврикове: «Кингс» ждут ответа от его представителей относительно последнего предложения. Ожидается, что стороны в любом случае пообщаются сегодня»
Пьер ЛеБрюн поделился информацией о контракте Владислава Гаврикова.
1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. У него завершилось соглашение с зарплатой 5,875 миллиона долларов в год.
«Кингс» ждут ответа от представителей Гаврикова во главе с агентом Пэтом Бриссоном относительно их последнего предложения.
Ожидается, что обе стороны в любом случае еще раз пообщаются сегодня, поскольку время идет», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
В прошедшем сезоне Владислав Гавриков набрал 30 (5+25) очков при полезности «плюс 26» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт Гаврикова – приоритет для «Лос-Анджелеса». Клуб дважды повысил предложение после прихода Холланда, нет понимания по деньгам
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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