30 млн рублей в год – зарплата Локхарта в «Спартаке». Форвард подписал договор на два сезона
Люк Локхарт будет получать 30 миллионов рублей в год в «Спартаке».
32-летний нападающий подписал соглашение с московским клубом на два года.
По информации Metaratings, зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей за сезон.
Форвард предыдущие восемь сезонов провел в «Куньлуне».
В прошлом сезоне Люк Локхарт набрал 33 (16+17) очка при полезности «минус 22» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
На данный момент хоккеист сыграл 446 игр в лиге и отметился 143 (72+71) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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