30 млн рублей в год – зарплата Локхарта в «Спартаке». Форвард подписал договор на два сезона

Люк Локхарт будет получать 30 миллионов рублей в год в «Спартаке».

32-летний нападающий подписал соглашение с московским клубом на два года.

По информации Metaratings, зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей за сезон.

Форвард предыдущие восемь сезонов провел в «Куньлуне ».

В прошлом сезоне Люк Локхарт набрал 33 (16+17) очка при полезности «минус 22» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент хоккеист сыграл 446 игр в лиге и отметился 143 (72+71) баллами.