Порядин хотел бы видеть на хоккее Зиньковского, Промеса и Джикию: «Ходил на футбольный «Спартак». Нравится этот вид спорта из‑за атмосферы и интриги»

Павел Порядин рассказал о том, что любит футбол.

«В этом сезоне ходил на футбольный «Спартак». Нравится этот вид спорта из‑за атмосферы и интриги.

На данный момент слежу за командой, тоже был на их матчах. Будем рады видеть всех футболистов на хоккее.

Кого хотел бы видеть из «Спартака» на наших играх? Зиньковского, и Джикию», – заявил нападающий хоккейного « » .