Порядин хотел бы видеть на хоккее Зиньковского, Промеса и Джикию: «Ходил на футбольный «Спартак». Нравится этот вид спорта из‑за атмосферы и интриги»
Павел Порядин рассказал о том, что любит футбол.
«В этом сезоне ходил на футбольный «Спартак». Нравится этот вид спорта из‑за атмосферы и интриги.
На данный момент слежу за командой, тоже был на их матчах. Будем рады видеть всех футболистов на хоккее.
Кого хотел бы видеть из «Спартака» на наших играх? Зиньковского, Промеса и Джикию», – заявил нападающий хоккейного «Спартака» Павел Порядин.
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