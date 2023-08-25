Порядин хотел бы видеть на хоккее Зиньковского, Промеса и Джикию: «Ходил на футбольный «Спартак». Нравится этот вид спорта из‑за атмосферы и интриги»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия КХЛ Георгий Джикия Квинси Промес Антон Зиньковский Матч ТВ Павел Порядин Хоккей

Павел Порядин рассказал о том, что любит футбол.

«В этом сезоне ходил на футбольный «Спартак». Нравится этот вид спорта из‑за атмосферы и интриги.

На данный момент слежу за командой, тоже был на их матчах. Будем рады видеть всех футболистов на хоккее.

Кого хотел бы видеть из «Спартака» на наших играх? Зиньковского, Промеса и Джикию», – заявил нападающий хоккейного «Спартака» Павел Порядин.

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2 комментария

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Плевал я
Какая интрига))
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Konstantin Zorin
На хоккее Промес был, пригласите его на хоккей с мячом.
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