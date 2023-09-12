Тренер «Сочи» Гольц о 5:0 с «Локомотивом»: «Сегодня сложилось все: ребята все поймали на себя, здорово себя показали спецбригады, выручил вратарь»

Теги Локомотив КХЛ Александр Гольц Сочи Хоккей

Александр Гольц оценил победу «Сочи» над «Локомотивом» (5:0) в КХЛ.

«Отмечу полную самоотдачу команды. Ребята все поймали на себя, здорово себя показали бригады меньшинства и большинства, выручил вратарь. У команды был классный настрой.

На лидеров такой же настрой, как и на остальные команды. Так сложилось, что обыграли «Ак Барс» и «Локомотив», могли и в других матчах побеждать. Где-то у нас не пошло, а сегодня сложилось все.

Связь с Кокоревым была через наушник по ходу матча, ему передавали информацию», – сказал и.о. главного тренера «Сочи».

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