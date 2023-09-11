«Сочи» обыграл «Локомотив» (5:0) и «Ак Барс» (3:1) в сезоне КХЛ. У команды 4 очка – в прошлом сезоне этого добились к 28 сентября

Теги Ак Барс Локомотив КХЛ Александр Гольц Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне КХЛ.

Команда обыграла «Локомотив» (5:0) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре южанами руководил Александр Гольц, поскольку главный тренер команды Дмитрий Кокорев пропустил матч из-за ухудшения самочувствия.

Это вторая победа «Сочи» в нынешнем сезоне. До этого «леопарды» выиграли у «Ак Барса» (3:1) в Казани.

На данный момент «Сочи» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции после пяти матчей.

Отметим, что в прошлом южане добрались до отметки в четыре очка к 28 сентября. Тот сезон команда начала с 9 поражений в 10 играх.

Локомотив – Сочи 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Рендулич (Грэм, Криштоф)
0:2 – 10 Криштоф (Рендулич, Завгородний)
0:3 – 13 Рендулич (Криштоф, Манухов)
0:4 – 48 Тянулин (Мачулин)
0:5 – 48 Криштоф (Грэм)

8 комментариев

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Дмитрий Пушмин
вернули деньги за билеты? я сначала собирался на игру, но спасибо начальнику опоздал и уже не поехал на стадион
+3
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Виталий Джураев
Просер года!!!Позор!Ни стыда ни совести...
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Николай Столяров
почему Никитин после трех пропущенных шайб за 15 минут первого периода не заменил этого вратаря дырку Бочарова
+1
0
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AndreyEN
Сочи красавцы 👏👏👏 паровозов опустили знатно 👍
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Old gamer
Думаю не долго эта фиерия будет продолжаться ) ближе к весне все ясно станет
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