«Сочи» обыграл «Локомотив» (5:0) и «Ак Барс» (3:1) в сезоне КХЛ. У команды 4 очка – в прошлом сезоне этого добились к 28 сентября

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне КХЛ.

Команда обыграла « » (5:0) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

В этой игре южанами руководил Александр Гольц, поскольку главный тренер команды Дмитрий Кокорев пропустил матч из-за ухудшения самочувствия.

Это вторая победа «Сочи» в нынешнем сезоне. До этого «леопарды» выиграли у « » (3:1) в Казани.

На данный момент « » набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции после пяти матчей.

Отметим, что в прошлом южане добрались до отметки в четыре очка к 28 сентября. Тот сезон команда начала с 9 поражений в 10 играх.