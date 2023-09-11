«Сочи» обыграл «Локомотив» (5:0) и «Ак Барс» (3:1) в сезоне КХЛ. У команды 4 очка – в прошлом сезоне этого добились к 28 сентября
«Сочи» одержал вторую победу в сезоне КХЛ.
Команда обыграла «Локомотив» (5:0) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре южанами руководил Александр Гольц, поскольку главный тренер команды Дмитрий Кокорев пропустил матч из-за ухудшения самочувствия.
Это вторая победа «Сочи» в нынешнем сезоне. До этого «леопарды» выиграли у «Ак Барса» (3:1) в Казани.
На данный момент «Сочи» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции после пяти матчей.
Отметим, что в прошлом южане добрались до отметки в четыре очка к 28 сентября. Тот сезон команда начала с 9 поражений в 10 играх.
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Арена-2000»
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