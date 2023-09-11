Максим Третьяк отразил 41 бросок «Локомотива», сделав 1-й шатаут в сезоне. Голкипер «Сочи» провел 100-й матч в КХЛ

Теги Локомотив КХЛ Максим Третьяк Сочи Хоккей

Максим Третьяк сыграл на ноль в матче с «Локомотивом».

«Сочи» одержал победу над «Локомотивом» (5:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер южан Максим Третьяк сделал первый шатаут в сезоне, отразив 41 бросок.

Вратарь парировал 7 бросков в первом периоде, 19 – во втором, 15 – в третьем.

Кроме того, Третьяк провел 100-й матч в КХЛ. Это его третий сухой матч в общей сложности в лиге.

7 комментариев

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Габорик
Раз в году и внук как дед :)
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MIXA77
интересно какой был коэффициент на Сочи с форой -4.5?
+1
-1
0
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Rudenzik
Пора возвращаться к истокам, в ЦСКА как раз проблема с вратарями, кому если не внуку Третьяка её решать
+1
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dk99
Какой-то не реальный счет)
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Strannix
Удивил Макс, прям очень удивил!
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Pavlik76
просто Аверина не было, а так бы он был виновен, что не забили!
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