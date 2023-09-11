Максим Третьяк отразил 41 бросок «Локомотива», сделав 1-й шатаут в сезоне. Голкипер «Сочи» провел 100-й матч в КХЛ
Максим Третьяк сыграл на ноль в матче с «Локомотивом».
«Сочи» одержал победу над «Локомотивом» (5:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер южан Максим Третьяк сделал первый шатаут в сезоне, отразив 41 бросок.
Вратарь парировал 7 бросков в первом периоде, 19 – во втором, 15 – в третьем.
Кроме того, Третьяк провел 100-й матч в КХЛ. Это его третий сухой матч в общей сложности в лиге.
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