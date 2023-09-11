Никитин после 0:5 от «Сочи»: «Нужно извиниться, но «Локомотив» проиграл сам себе при всем уважении. Подчеркнуть неудачную игру Бочарова – предательство»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Иван Бочаров Сочи Хоккей

Игорь Никитин объяснил поражение от «Сочи».

«Локомотив» проиграл со счетом 0:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Комментировать особо нечего. Нужно извиниться перед всеми болельщиками, кто нас пытался поддерживать.

Безобразно проявили себя. Хорошо, что завтра следующая игра.

– Как и в прошлом году, после ярких матчей с лидерами получаются неудачные матчи. Не обесценивает ли это победу над СКА? 

– То же самое говорили после игры. Это уровень притязаний.

Прежде всего, постоянно надо обыгрывать самого себя. При всем уважении к «Сочи», сегодня проиграли сами себе. Победа над СКА уже не интересна.

– Не сказалось ли на игре то, что вывели из составов опытных игроков? 

– Для молодого игрока в данной ситуации должен быть посыл, что это мой шанс, моя часть классной работы, которой я занимаюсь.

Не думаю, что мы ошиблись, поставив молодых ребят. Проблема в том, что это расценивается как проходная ситуация.

В жизни нужно пользоваться каждым моментом. Ты не знаешь, какой эпизод может быть ключевым в твоей карьере.

– Не было ли мысли взбодрить команду, поменяв вратаря? Дело не в плохой игре, а в психологической составляющей.

– Вернемся к началу матча: выходит команда, выходит вратарь, который не играл уже две недели – что нужно сделать, чтобы вратарь почувствовал уверенность? Нужно помочь, нужно поймать шайбу на себя, нужно сражаться за нейтральную шайбу.

В сегодняшней игре подчеркнуть, что Иван Бочаров сыграл неудачно, было бы предательством по отношению к нему. Это поражение наше, командное, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

6 комментариев

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Pavlik76
где эксперты, что Аверин виноват???
зато про денежные мешки все молчат.
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Сергей Сурков
а предательство по отношению болельщиков ,особенно те кто был на арене?
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Danger13
Беда
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Вадим Трекин
позорище!
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Сидни Кросби 2
Третьяку не смогли забить.
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Pavlik76
Ответ Сидни Кросби 2
Третьяку не смогли забить.
дед просто сделал ставку)))
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