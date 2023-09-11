Никитин после 0:5 от «Сочи»: «Нужно извиниться, но «Локомотив» проиграл сам себе при всем уважении. Подчеркнуть неудачную игру Бочарова – предательство»

Игорь Никитин объяснил поражение от «Сочи».

«Локомотив» проиграл со счетом 0:5 в матче Фонбет чемпионата .

– Комментировать особо нечего. Нужно извиниться перед всеми болельщиками, кто нас пытался поддерживать.

Безобразно проявили себя. Хорошо, что завтра следующая игра.

– Как и в прошлом году, после ярких матчей с лидерами получаются неудачные матчи. Не обесценивает ли это победу над СКА?

– То же самое говорили после игры. Это уровень притязаний.

Прежде всего, постоянно надо обыгрывать самого себя. При всем уважении к « », сегодня проиграли сами себе. Победа над СКА уже не интересна.

– Не сказалось ли на игре то, что вывели из составов опытных игроков?

– Для молодого игрока в данной ситуации должен быть посыл, что это мой шанс, моя часть классной работы, которой я занимаюсь.

Не думаю, что мы ошиблись, поставив молодых ребят. Проблема в том, что это расценивается как проходная ситуация.

В жизни нужно пользоваться каждым моментом. Ты не знаешь, какой эпизод может быть ключевым в твоей карьере.

– Не было ли мысли взбодрить команду, поменяв вратаря? Дело не в плохой игре, а в психологической составляющей.

– Вернемся к началу матча: выходит команда, выходит вратарь, который не играл уже две недели – что нужно сделать, чтобы вратарь почувствовал уверенность? Нужно помочь, нужно поймать шайбу на себя, нужно сражаться за нейтральную шайбу.

В сегодняшней игре подчеркнуть, что сыграл неудачно, было бы предательством по отношению к нему. Это поражение наше, командное, – сказал главный тренер « » .