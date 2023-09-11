Гатиятулин покинул совет директоров «Трактора» по собственной инициативе: «Фокус внимания тренера должен быть сосредоточен на спортивной части»

Теги Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул совет директоров клуба.

«11 сентября состоялось очередное заседание общего собрания и совета директоров ЧГОО ХК «Трактор», на котором было рассмотрено несколько ключевых вопросов.

По его итогам из совета директоров по собственной инициативе был выведен главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Обоюдное решение сторон обусловлено тем, что на данном этапе фокус внимания главного тренера должен быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата в КХЛ.

Также на заседании кроме общих вопросов был утвержден отчет о финансовой деятельности клуба, а также представлены коммерческая и спортивная страгегия на сезон-2023/2024», – говорится в сообщении «Трактора»

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3 комментария

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Анна
Правильно сделал. Надо только командой заниматься. Значит не ради денег
+3
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Ответ Анна
Правильно сделал. Надо только командой заниматься. Значит не ради денег
Я тоже так считаю!! Но мне кажется его всё таки вежливо попросили... На случай плохих результатов команды!!! Ну сами понимаете!! Чтобы можно было поменять тренера!!! Это только моё мнение... Может я и не прав!!!
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Мартьянов
Ответ Владимир
Я тоже так считаю!! Но мне кажется его всё таки вежливо попросили... На случай плохих результатов команды!!! Ну сами понимаете!! Чтобы можно было поменять тренера!!! Это только моё мнение... Может я и не прав!!!
Поддерживаю Вашу точку зрения. Скорее всего так оно и есть.
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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