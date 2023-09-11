Гатиятулин покинул совет директоров «Трактора» по собственной инициативе: «Фокус внимания тренера должен быть сосредоточен на спортивной части»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул совет директоров клуба.

«11 сентября состоялось очередное заседание общего собрания и совета директоров ЧГОО ХК « », на котором было рассмотрено несколько ключевых вопросов.

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По его итогам из совета директоров по собственной инициативе был выведен главный тренер команды . Обоюдное решение сторон обусловлено тем, что на данном этапе фокус внимания главного тренера должен быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата в .

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Также на заседании кроме общих вопросов был утвержден отчет о финансовой деятельности клуба, а также представлены коммерческая и спортивная страгегия на сезон-2023/2024», – говорится в сообщении «Трактора»