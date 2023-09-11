Гатиятулин покинул совет директоров «Трактора» по собственной инициативе: «Фокус внимания тренера должен быть сосредоточен на спортивной части»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул совет директоров клуба.
«11 сентября состоялось очередное заседание общего собрания и совета директоров ЧГОО ХК «Трактор», на котором было рассмотрено несколько ключевых вопросов.
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По его итогам из совета директоров по собственной инициативе был выведен главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Обоюдное решение сторон обусловлено тем, что на данном этапе фокус внимания главного тренера должен быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата в КХЛ.
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Также на заседании кроме общих вопросов был утвержден отчет о финансовой деятельности клуба, а также представлены коммерческая и спортивная страгегия на сезон-2023/2024», – говорится в сообщении «Трактора»
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