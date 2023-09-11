Антипин об уходе сборной России с гимна Канады после финала ЧМ-2015: «Не было специально какого-то неуважения. Никто не предупреждал, что будет гимн»

Теги Трактор Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Клод Жиру ЧМ по хоккею Виктор Антипин Чемпионат.com Хоккей

Виктор Антипин высказался об уходе сборной России с гимна Канады на ЧМ-2015.

  – У вас три медали на ЧМ, но нет золотой. Какое из поражений было самым обидным?

– Конечно, в Праге-2015, мы хорошо играли, вышли в финал, тем более было такое обидное поражение, 1:6.

Может быть, перегорели тогда, у нас был хороший состав, приехали почти все освободившиеся игроки НХЛ. Пожалуй, из трех турниров был лучший шанс стать чемпионом мира.

– С чем был связан уход с канадского гимна после того финала?

– Технический момент, никто не предупреждал, что будет гимн, поэтому кто-то ушел, кто-то остался – не было специально какого-то неуважения,– сказал защитник «Трактора» Виктор Антипин.

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Вообще то всегда после матча есть гимн,в честь победителей, должны были знать,ведь это не первый матч на турнире был.. Да ладно уже,почти 10 лет прошло,что уже это мусолить..😁
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oberkorn
Помню как канадцы, после проигрыше в финала 2008 и 2009 терпеливо ждали и наш гимн слушали. Детский сад какой то.
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