Антипин об уходе сборной России с гимна Канады после финала ЧМ-2015: «Не было специально какого-то неуважения. Никто не предупреждал, что будет гимн»

Виктор Антипин высказался об уходе сборной России с гимна Канады на ЧМ-2015.

– У вас три медали на ЧМ, но нет золотой. Какое из поражений было самым обидным?

– Конечно, в Праге-2015, мы хорошо играли, вышли в финал, тем более было такое обидное поражение, 1:6.

Может быть, перегорели тогда, у нас был хороший состав, приехали почти все освободившиеся игроки НХЛ. Пожалуй, из трех турниров был лучший шанс стать чемпионом мира.

– С чем был связан уход с канадского гимна после того финала?

– Технический момент, никто не предупреждал, что будет гимн, поэтому кто-то ушел, кто-то остался – не было специально какого-то неуважения,– сказал защитник «Трактора» Виктор Антипин.