Антипин о хите Хартнелла: «Воспоминаний нет, я потерял сознание. Он передал извинения. Претензий нет, я сам виноват, что подставился под удар»

Теги Трактор травмы Баффало Нэшвилл Скотт Хартнелл видео НХЛ КХЛ Виктор Антипин Чемпионат.com Хоккей

Виктор Антипин высказался о силовом приеме от Скотта Хартнелла в матче НХЛ.

– Вы закончили карьеру в НХЛ после силового от Скотта Хартнелла, на который и сейчас смотреть страшно…

– Воспоминаний нет, я потерял сознание, в памяти это не осталось, сам могу судить только по видео. Наверное, минуту был без сознания, память чуть теряется после удара, и я этот момент не помню.

– Скотт не извинялся потом?

– Меня увезли в больницу, не было у него возможности это сделать. Он передал через ребят свои извинения.

Претензий нет, это хоккей, я сам виноват, что подставился под удар, он завершал свой маневр, это было стечение обстоятельств, что я челюстью ударился в промежуток, где заканчивается стекло и начинается борт.

– Не было проблем в первые матчи после восстановления?

– Там оставалось в концовке сезона 10 игр, поэтому было время восстановиться.

– «Баффало» не выходил с предложением о продлении контракта?

– Как таковых особо разговоров не было, конкретных предложений, – сказал защитник «Трактора» Виктор Антипин.

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